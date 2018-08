EL 17-A: RENUNCIAR A MANIFESTAR-SE CONTRA FELIPE VI, UN GREU ERROR

Tot en l'acte d'aquest divendres a Barcelona, un any després de l'atemptat de la Rambla, ha estat dissenyat per donar el protagonisme a les víctimes i evitar tant com sigui possible una esbroncada o assetjament al Rei. L'objectiu és aconseguir que res enteli una jornada per al dol i el record de les víctimes. El Govern de Pedro Sánchez i especialment l'Ajuntament de Barcelona, dirigit per Ada Colau i organitzador de l'acte, s'han mobilitzat per fer que els polítics tinguin un perfil molt baix i evitar escenes similars a les de l'any passat, quan el Rei va viure moments de molta tensió.

Les imatges de l'any passat, amb el Rei envoltat de banderes independentistes i esbroncat i insultat per diversos ciutadans en plena plaça de Catalunya, han estat un dels moments més delicats del regnat de Felip VI. Cap dels protagonistes ha oblidat aquest tens moment. Els Reis, acompanyats pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez; el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'alcaldessa, Ada Colau, tornen a aquest mateix lloc aquest divendres i totes les alertes polítiques estan activades.

Des de fa setmanes, davant la possibilitat que es repeteixi una escena així, el Govern espanyol i la Casa Reial han treballat amb l'Ajuntament de Barcelona, organitzador de l'acte, per minimitzar en la mesura del possible aquest risc i aconseguir un acte tranquil, solemne i centrat en les víctimes. Ningú s'anima a donar garanties, però l'esforç silenciós de diversos dirigents ha estat molt notable i les diferències logístiques respecte a l'any passat són molt significatives. L'alcaldessa, que va entendre de seguida la necessitat d'evitar escenes com les de l'any passat, segons les fonts consultades, ha ajudat en tot. Ella mateixa s'ha encarregat aquest dijous d'informar d'aquestes gestions. L'Ajuntament, ha explicat, ha treballat "amb molta cura durant els últims mesos" perquè les víctimes "siguin les úniques protagonistes".

Tots els serveis de protocol de les tres institucions estan molt pendents de cada detall i han après la lliçó de l'any passat. Com a principal novetat, l'acte serà molt breu i estàtic, sense passejos dels Reis. No hi haurà discurs de cap autoritat política, només de la periodista Gemma Nierga. I tant els Reis com el president i els ministres de l'Interior i de Justícia, que l'acompanyaran, participaran únicament en l'acte de la plaça de Catalunya darrere de les víctimes i hi arribaran directament amb vehicles, per la qual cosa s'evitarà qualsevol passeig i no seran ni a l'Ajuntament a primera hora ni a la Rambla. L'any passat els Reis van anar als hospitals, van dipositar flors a la Rambla, i finalment van participar en l'enorme manifestació a la plaça de Catalunya, el moment més tens.

Una de les claus polítiques és que l'organització de l'acte és responsabilitat política exclusiva de l'Ajuntament, mentre que la Generalitat, que manté un fort enfrontament amb el Rei i ha assegurat que no el convidarà a cap dels seus actes, assisteix a la cita però no l'organitza. La Generalitat ha programat la seva pròpia agenda de commemoració, especialment bolcada en els actes a Ripoll, Alcanar i Cambrils. El president Torra farà una declaració institucional abans de l'acte a la plaça de Catalunya. En aquesta línia de rebaixar la tensió, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha demanat que "qualsevol debat polític quedi al marge durant els homenatges del 17-A". "Ja hi haurà espais, dies i moments suficients per tenir els debats que calgui".

Fins i tot els sectors més radicals de l'independentisme han pres decisions que faciliten que sigui un acte tranquil, tot i que alhora mostren la seva distància amb el Rei. Ni l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ni Òmnium Cultural assistiran formalment a l'acte com a rebuig al cap de l'Estat, tot i que sí que hi aniran alguns dels seus dirigents. També hi estaran presents representants de tots els partits polítics, llevat de la CUP.

Mentrestant, el líder del PP, Pablo Casado, ha exigit al Govern espanyol, a l'Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat que no tolerin "cap ultratge, ni agressió verbal al cap de l'Estat". Totes les mirades se centraran en el monarca, però els esforços previs i l'actitud de tots, inclosa la Generalitat, apunta que serà un acte molt més tranquil.

Informa:ELPAIS.CAT (17-8-2018)