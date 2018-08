EL 17-A: RENUNCIAR A MANIFESTAR-SE CONTRA FELIPE VI, UN GREU ERROR

“Hijos de puta! Asesinos, jurasteis esta bandera! Trapero habló con los terroristas dos horas antes, Mossos asesinos!”, crida una dona amb una bandera espanyola abans de passar el control policial per entrar al centre de la plaça de Catalunya per participar de l’acte d’homenatge a les víctimes dels atemptats del 17A, amb un lema que no acaba d’encaixar en el missatge d’aquesta senyora: Barcelona, ciutat de pau. A les 10.33h, quan pugen a l’escenari els músics, es produeix un silenci que ràpidament es trenca al crit de “Viva España!”, això sí, amb la remor permanent d’un helicòpter que sobrevola la zona. Es compten més banderes espanyoles que estelades, que amb prou feines se’n veuen. I és que l’ANC i la CUP han rebutjat assistir a l’acte d’homenatge, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona, que va fer la petició expressa de no polititzar l’acte i no empipar el monarca espanyol.

Però al terra sí que es nota la presència dels qui rebutgen la presència del monarca espanyol: Centenars de flyers on es llegeix “Les seves guerres, les nostres morts. Qui vol pau no trafica amb armes. Catalunya en solidaritat amb les víctimes”. I girant full, un recordatori de la repressió de l’Estat: “Sense els presos polítics i els exiliats aquest acte és una estafa”. I continua dempeus la pancarta amb Felip VI cap per avall en un edifici proper a la plaça, en què es recorda que la monarquia espanyola no és benvinguda a Catalunya.

Avui, però Felip VI no està sol, a banda de la seva dona, la reina Letícia, el flanquegen el president del govern espanyol, l’alcaldessa de Barcelona, l’exdelegat del govern espanyol Enric Millo, el líder del PP, Xavier García Albiol, i a contracor, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Parlament, Roger Torrent. També diversos consellers del Govern, amb el llaç groc i una xapa amb la fotografia del conseller Quim Forn, hi són presents, bo i aclarint que la Generalitat va trencar relacions institucionals amb la corona espanyola a l’espera que demani perdó pel seu discurs del 3-O. El fet que ni l’ANC ni la CUP no hagin enviat cap representant a l’acte d’homenatge a les víctimes del 17A, no pas perquè no expressin el seu condol, sinó per la presència del rei, ha fet que el públic assistent sigui bàsicament monàrquic –s’han sentit crits de Viva el rey!- i equipat amb banderes i ventalls d’Espanya.

L’acte d’homenatge, sense cap discurs polític, ha començat amb el Cant dels Ocells, i s’ha fet lectura d’un poema en vuit idiomes, les llengües de la família de les víctimes infantils de l’atemptat. Ha estat el moment més emotiu de l’acte, sense interrupcions de crits ni proclames, i amb aplaudiments tímids. Al final, han estat els independentistes els qui més cas han fet a la petició d’Ada Colau de no polititzar un acte destinat exclusivament al dol de les famílies de les víctimes mortals i als més del centenar de ferits dels atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils. Per part de l’espanyolisme, les banderes i els crits constants, a més dels insults, han deixat clar que aquest sí que és un acte polític per a ells, de defensa del règim del 78 i de la monarquia espanyola, i sobretot, en contra dels Mossos d’Esquadra, a qui diverses persones han acusat de ser còmplices dels terroristes. I per part del PP i de Cs, també han passat de l’alcaldessa i han organitzat una atenció als mitjans de comunicació amb Pablo Casado i Albert Rivera. “Casado, mi voto lo tienes!”, ha cridat una senyora madureta mentre feia declaracions a la premsa. “Me he puesto de rojo y amarillio para que me veas, coño!”, ha afegit, sense aconseguir que el delfí de Mariano Rajoy s’immutés.

Entre l’onada de banderes espanyoles, un noi ha tret una pancarta amb el lema “Cínics, venedors d’armes que es manifesten per la pau”. Fet i fet, la plaça de Catalunya d’aquest 17A s’assembla més al 12 d’octubre que a un acte institucional que pretenia ser nu ideològicament. En acabar l’acte, que ha durat tot just 40 minuts, alguns aplaudiments i crits de “Viva España”. I per primera vegada durant el matí, una resposta: “No tinc por”. Avui, Felip VI ha guanyat en el perímetre de la plaça de Catalunya, però el seu suport continua essent residual. Una senyora ho expressava molt bé abans de començar l’acte: “Si per comptes de 50 persones n’haguéssim estat mil, la pancarta no s’hauria posat”.

A diferència d’altres actes amb presència del rei a Catalunya el darrer any, el dispositiu policial ha impedit que ningú no s’hi acostés, i de fet, a la plaça de Catalunya no hi han entrat els CDR, que han fet una marxa pacífica. Amb tot, en acabar l'acte d'homenatge, un grup d'espanyolistes els han increpat i s'han viscut moments de tensió. Aquest grup volia retirar la pancarta que havien col·locat a tocar del lloc on s'ha fet l'ofrena floral a les víctimes dels atemptats, recordant que Felip VI no és benvingut. Per altra banda, els serveis de seguretat de la Casa Reial han requisat alguns cartells contra el monarca durant el control d'accés a la plaça.

Informa:ELMON.CAT (17-8-2018)