UN COP MÉS, TV1 HA GIRAT L'ESQUENA AL CATALÀ EN LA FINAL DE COPA

La presència del rei Felip VI a Barcelona per participar en els actes institucionals en homenatge a les víctimes del 17-A ha estat envoltat d'una forta tensió. A la Casa Reial hi havia una gran preocupació per no repetir les escenes que es van viure fa un any amb una intensa esbroncada contra el monarca a la plaça Catalunya que fins i tot va provocar la indisposició de l'aleshores vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que va haver d'abandonar l'acte. Això ha fet que Felip VI no participés al moment més emotiu de la jornada, l'ofrena floral a les víctimes a les Rambles, però a més, ha impedit que tampoc hi acudís el president espanyol, Pedro Sánchez, segons fonts del Govern.

La presència del monarca s'ha blindat i s'ha limitat a l'acte de la plaça Catalunya, que, després que les entitats sobiranistes han emplaçat a no polititzar la convocatòria, ha estat copada en bona part per simpatitzants unionistes que han vitorejat Felip VI.

El monarca no ha participat en cap altre dels actes d'homenatge a les víctimes. No ha assistit a la recepció institucional que l'Ajuntament ha fet als familiars. Ni al recorregut entre el consistori i les Rambles pel carrer Ferran, ni tampoc a l'ofrena floral al mosaic del Pla de l'Os, on va ser detingut el vehicle amb què es va perpetrar l'atemptat, i que l'any passat es va convertir en l'epicentre de les mostres de dol.

Tot i que, tant les Rambles com la plaça Catalunya estaven blindades, el Rei no s'ha volgut exposar a la possibilitat de rebre les protestes que l'acompanyen cada cop que trepitja Catalunya i que no han fet més que créixer en virulència després de la seva intervenció del 3 d'octubre.

Però el monarca tampoc estava disposat a què la seva absència fos l'única, segons fonts presents en l'organització dels actes, que asseguren que han estat les pressions de la Casa Reial les que han impedit que el president, Pedro Sánchez, acudís a l'ofrena floral.

Segons aquestes fonts, la Casa Reial es va negar a anar a l'Ajuntament i a l'ofrena i va pressionar el president de l'executiu espanyol perquè tampoc hi acudís.

Altres fonts apunten que la negativa de la Casa Reial a anar a l'Ajuntament hauria estat pel fet que el consistori no va acceptar que en la visita a la seu municipal Felip VI i Pedro Sánchez imposessin unes medalles a les víctimes i familiars.

Amb tot, tant la Moncloa com l'Ajuntament de Barcelona han fet mans i mànigues per impedir que el Felip VI tornés a marxar de Barcelona amb un nou xàfec. Després de la inèdita esbroncada que va haver d'encaixar l'any passat en l'acte organitzat en protesta per l'atemptat, la ciutat de Barcelona es va haver de blindar el passat mes de febrer amb motiu de la inauguració del Mobile World Congress perquè el monarca pogués presidir el sopar inaugural, en el qual va patir la fredor de les institucions catalanes, i aquest mes de juny va haver de celebrar l'acte de lliurament dels premis Princesa de Girona en un local privat. Només la inauguració dels Jocs Mediterranis van donar un respir al Rei, tot i que el preu va ser celebrar l'acte en un estadi pràcticament buit.

Informa:ELNACIONAL.CAT (17-8-2018)