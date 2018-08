L'AMC I UN FUTUR INCERT: LA RESPOSTA LA TÉ EL VENT...

L’ofensiva paradiplomàtica oficiosa de l’Estat espanyol contra el procés sobiranista causa alguna paradoxa. Com exemple, el que està passant a la Firts Global Challenge de robòtica que se celebra des del 15 d’agost a la Ciutat de Mèxic. Un concurs internacional de robòtica que reuneix joves de més de 160 països del món per resoldre problemes d’eficiència energètica amb robots creats per ells mateixos. Una competició en la que, curiosament i arran que entitat espanyola volia tant sí com no tenir la representació estatal, un equip català no només competeix com Estat sinó que representa a Europa. I, a sobre, per una combinació de la senyera i la bandera europea ho faran vestits amb una samarreta clavada a una estelada.

La història és llarga i, en certa manera, complexa, segons expliquen fonts dels participants i del departament de Polítiques Digitals de la Generalitat, a mans de Josep Puigneró. La Firts Global Challenge és una organització internacional sense finalitats lucratives que potencia la ciència, tecnologia, enginyeria i les matemàtiques. L’any passat va celebrar la seva competició a Washington, als Estats Units. En aquesta competició cada Estat té una plaça que assigna la interlocutora de cada Estat. De fet, l’any passat, la representació espanyola va ser un equip català. Enguany l’organització va tornar a proposar a la mateixa entitat a representar l’Estat espanyol amb el nom d’Spain Team, proposta que va acceptar.

Però un altra entitat a nivell espanyol va demanar tenir la representació espanyola en excluisva en la competició. Ara bé, les normes de la competició determinen que només pot participar un equip per Estat. L’Organització de la FGCH va arrufar el nas perquè volia mantenir representació de l’equip català ja que s’hi van comprometre i és amb qui han col·laborat des d’inici de la competició. La sol·lució proposada per l’organització fou que l’equip català representés Europa amb el nom de ‘EUROPE REPRESENTED BY CATALONIA’.

La proposta de sol·lució va topar amb una maniobra de l’entitat espanyola per evitar que hi hagués un equip català representant Europa. Concretament, les normes de la competició indiquen que hi ha d’haver un equip estatal per poder optar a tenir un equip de nivell continental. Una situació que va incentivar a l’entitat espanyola a retirar-se per forçar que l’equip català no poguès ser Team Europe i hagi de ser Team Espanyol.

El cop va tornar a sortir per la culata, perquè amb la retirada de l’entitat espanyola un altre equip català representa Espanya en la competició. L’equip europeu-català va demanar ajuda al departament, del qual ha obtingut una ajuda de 10.000 euros del programa STEMCAT. Una ajuda que també comprenia el disseny i la confecció de la samarreta oficial de l’equip, que inspirada en la de la selecció de hoquei i la combinació amb la bandera europea fa la impressió que sigui una estelada. L’estratègia espanyola ha acabat amb dos equips catalans, un d’ells representant Europa.

Informa:ELMON.CAT (17-8-2019)