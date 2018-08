UN COP MÉS, TV1 HA GIRAT L'ESQUENA AL CATALÀ EN LA FINAL DE COPA

La pancarta anònima contra el Rei que un grup d'activistes va penjar la matinada d'aquest divendres a plaça Catalunya ha centrat les mirades d'un bon grapat de mitjans internacionals que duien a terme la cobertura del primer aniversari dels atemptats.

El cartell ha ocupat durant tota la jornada quatre finestrals d'un dels pisos més alts d'un bloc de plaça Catalunya i mostrava un retrat del monarca de cap per avall amb el missatge 'The spanish King is not welcome in the catalan countries' (El Rei d'Espanya no és benvingut als Països Catalans).

El missatge ha estat al fons de moltes de les fotografies de l'acte que s'ha dut a terme al centre de la plaça i als quals hi ha assistit el rei Felip VI, juntament amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el president català, Quim Torra, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i altres autoritats.

Molts dels mitjans que se n'han fet ressò han estat capçaleres franceses com Libération, L'Independant o France 24.

Le Figaro, RT France i Ouest France també han parlat del desplegament de la pancarta:

A Itàlia, la notícia ha aparegut a la cadena de radio televisió pública RAI i a l'agència de notícies nacional ANSA.

El mitjà públic belga RTBFinfo, juntament amb altres capçaleres d'arreu del món com Channel News Asia o The Daily Star Lebanon​, també han afegit la notícia entre els seus titulars a través de la informació difosa per l'agència internacional AFP.

No directament de la pancarta, però sí de la polèmica visita del Rei a Barcelona se'n va fer ressò Bloomberg, que descrivia la visita com "un dels moments més incòmodes" del regnat de Felip VI.

