L'AMC I UN FUTUR INCERT: LA RESPOSTA LA TÉ EL VENT...

El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha estat el plat fort del menú d’aquest matí a la Universitat Catalana d’Estiu que se celebra a Prada, el Conflent. Puigneró ha participat en una taula rodona amb el director de TV3, Vicent Sanchis, i un històric de l’activisme sobiranista a la Catalunya Nord com Joan Becat. El títol “Cap a l’Estat virtual?”, ha estat una catifa vermella per tal que el conseller detallés el pla encomanat expressament per Carles Puigdemont: crear una República al núvol. De fet, el conseller ha dibuixat l’estratègia de construir “la nació digital en forma de República”. Per portar-ho a terme, l’exemple del referèndum que es va poder fer gràcies al món digital. “Ens hem de plantejar fer un 1-O cada dia”, ha proposat el conseller. Tot plegat a través de la societat civil i del Consell de la República perquè a través del Govern admet que no serà possible. Un cop forjada la República virtual aprofitar l’oportunitat per assolir el control físic del territori. Una oportunitat que ha de venir, segons Puigneró, de la "coordinació entre el Consell de la República el Govern, les entitats i la societat civil per fer un altra 27-O".

Becat ha estat l’encarregat de marcar el primer camp de debat contraposant els exilis de Josep Tarradellas i el de Puigdemont. Al capdavall, segons Becat, hi ha una manera de portar a terme aquesta presidència o la doctrina Tarradellas “d’el Govern sóc jo” o bé, aposta per una República al món que s’acceleri a través de la xarxa.

Per la seva banda, Sanchis ha estat l’encarregat, i sense intenció, d’aixecar en certa manera la moral del públic. “La revolució digital ens ha estat propícia”, ha assegurat. I ha posat d’exemple, la gran xarxa de microblogs: “Mires el mapa de Twitter i veus el mapa dels Països Catalans”. El director de TV3 també ha esbossat l’evolució de la televisió pública a internet i el cost que suposa la seva concepció de televisió de l’any 1983 que entrebanca els canvis.

La tesi exposada per Puigneró és que potser “s’ha perdut molt temps en pensar com s’havia de fer un Estat i tal com s’han fet fins ara, però no s’ha pensat prou com seran els Estats del futur”. La idea del conseller és que els Estats seran més virtuals. I Catalunya en pot ser un exemple i no pot perdre pistonada. En aquest sentit, posa com exemple el referèndum del Primer d’Octubre. “Un moment que ens vam decidir autodeterminar-nos que no hauria estat possible sense les eines digitals i que va proferir una derrota a l’Estat espanyol a través d’elements com cens universal, o les pantalles duplicades”, ha constatat. Com a mostra d’aquesta convicció és, pel conseller, que la Guàrdia Civil ha entrat fins a 28 vegades al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. “Ens hem de plantejar a partir d’ara fer un 1-O cada dia, el món digital ens ho permet fer-ho, i en aquest terreny som invencibles”, ha proposat per argüir la idea de republicanisme virtual.

Per construir “la nació digital en forma de República”, Puigneró estableix “crear un nou concepte de ciutadania que apoderada, formada i protegida, sobretot preparada per la nova era digital”. L’exemple del conseller és Estònia que per evitar una sisena invasió russa prepara un Estat a la xarxa. “Les persones, diners i tecnologia és el que es necessita per posar en marxa l’Estat virtual”, ha detallat. “Com vam fer el segle passat crea estructures com els ateneus, el Barça o les mútues ara hem de fer estructures digitals des de la societat civil i des del Consell de la República”, ha assenyalat. La divisa és crear les estructures que permetin treballar com una República i assolir el control físic del territori quan sorgeixi l’oportunitat. “O Catalunya serà digital i en forma de República o no serà”, ha reblat.