L'AMC I UN FUTUR INCERT: LA RESPOSTA LA TÉ EL VENT...

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha emplaçat el Govern de Quim Torra a buscar el suport d'altres grups parlamentaris "si el que plantegen són uns Pressupostos en el marc autonòmic", que no incloguin la gestió pública de recursos energètics i de l'aigua ni pretenen acabar amb l'exclusió social. En una entrevista d'Europa Press, ha valorat que, si no es donen aquestes condicions, els Pressupostos de la Generalitat pel 2019 "segurament serien compartits per altres grups parlamentaris del ple", per la qual cosa ha demanat al Govern que sigui clar sobre quins comptes vol si busca el suport dels 'cupaires'.

"No pot recaure sobre la CUP, sobre un subgrup parlamentari de quatre diputats, aquest tipus de xantatge que ja coneixem en relació als Pressupostos; i, per tant, claredat" per no repetir la situació del 2017, quan els anticapitalistes van aprovar el projecte presentat per JxSí. Sànchez ha lamentat que llavors "es va dir que si no hi havia una aprovació dels Pressupostos, no hi hauria referèndum i, per tant, es va mercadejar amb el dret a l'autodeterminació i la voluntat popular".

Sobre si es podria reproduir aquest escenari, ha respost: "Seria molt agosarat dir que mai no ens tornarà a passar una cosa així, però tots aprenem de les situacions i desitgem que no torni a passar, però no la CUP, sinó el país, perquè certament era mentida: no calia aprovar uns Pressupostos per fer el referèndum de l'1 d'octubre". La diputada 'cupaire' ha descartat que el Govern aposti per una pròrroga pressupostària, encara que creu que "seria un escenari de confort per evitar una situació de feblesa parlamentària". Però ha assegurat que la CUP no és optimista respecte al projecte de Pressupostos que l'Executiu català porti al Parlament per la presència de "la vella guàrdia de CDC" en l'equip de Torra. "Tenim uns consellers que tenen una visió de l'economia, els aspectes socials, el territori i les polítiques de gènere que s'enquadren en una lògica conservadora", ha criticat.

La Crida, "Partit únic"

Sobre la Crida Nacional per la República, el projecte liderat pel president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, per unir al sobiranisme, ha recordat que la CUP no ha participat en projectes similars anteriors -com JxSí o JxCat-: "Són importants les línies, els matisos i els abismes ideològics que pugui haver-hi".

Així, considera que aquest projecte neix com "una sort de partit únic" que busca la transversalitat però que, en realitat, persegueix ocupar l'espai polític de l'antiga CDC. "És un espai polític per regenerar o refundar una altra vegada la vella CDC. Per tant, no crec que la CUP hagi de tenir moltes expectatives sobre aquest espai", més enllà del seu compromís amb la República.

