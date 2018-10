FINS I TOT A ESPANYA RECONEIXEN QUE NOMÉS FENT RÀDIO EN CATALÀ ES POT TRIOMFAR A CATALUNYA

Ni el PDECat ni ERC no preveuen donar suport als comptes del president espanyol, Pedro Sánchez, si el govern espanyol no fa passos per l'alliberament dels presos polítics o per tirar endavant un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. Aquest matí, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha avisat que la negociació pels pressupostos és "impossible amb la situació actual de presos polítics i exiliats".

En declaracions des de Ginebra recollides per l'agència Efe, Torra ha afirmat que li sembla "esplèndid" que el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, vagi a la presó a parlar amb el president d'ERC, Oriol Junqueras, sobre els pressupostos i altres assumptes. Ara bé, ha remarcat que primer cal veure què passa amb els presos sobiranistes i "després ja parlarem dels pressupostos".

"En aquesta situació, ¿algú es pensa que, si no s'ha mogut res, podem donar suport a uns pressupostos? Seria com donar suport als pressupostos de Mariano Rajoy, perquè seria com si no s'hagués mogut res, estaríem en les mateixes condicions", ha afegit. Torra s'ha preguntat si el govern espanyol donarà una "resposta diferent" a la situació política de Catalunya, perquè "si resulta que els presos continuen a la presó i no hi ha cap avenç en autodeterminació és absolutament impossible que votem aquests pressupostos", ha conclòs.



Campuzano: "No veig cap raó política per donar suport als pressupostos"

En la mateixa línia, aquest matí també s'ha expressat el diputat del PDECat al Congrés de Diputats Carles Campuzano en una entrevista a TVE: "No veig cap raó política per donar suport a aquests pressupostos". Campuzano veu "difícil" que el seu grup parlamentari pugui donar suport als comptes en un "context d'absoluta anormalitat" a Catalunya.

De fet, el diputat del PDECat tampoc creu que els números que l'executiu espanyol ha pactat amb Podem suposin "un creixement econòmic i d'ocupació, i estan poc dirigits a les petites i mitjanes empreses". De tota manera, Campuzano ha admès que es veurà amb Pablo Iglesias per parlar dels pressupostos: "Hem de parlar amb tothom". Amb tot, el diputat del PDECat ha assegurat que és "la direcció del partit" la que pren les decisions. "Els partits polítics, per sort, són alguna cosa més que una persona. Carles Puigdemont és una persona rellevant al partit i es té en compte la seva opinió, però les seves prioritats no són prendre les decisions del partit", ha assegurat.

ERC no avalarà els comptes si Sánchez no fa passos per alliberar els presos

Per la seva banda, el diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà assegura que el seu grup parlamentari no donarà suport als pressupostos si Pedro Sánchez no insta la fiscalia a actuar per alliberar els presos polítics. Tardà, en una entrevista a RNE, ha negat que –tal com al·lega Sánchez– fer-ho envaeixi competències del ministeri públic o ataqui la divisió de poders, i ha preguntat què era el que va fer el govern de Rajoy quan va instar la fiscalia que empresonés els líders independentistes.

El diputat republicà considera que hi ha molta gent que està preocupada davant "d'un repte que ens planteja la història" i que ens hem de preguntar "si serem capaços de respondre". Tardà ha defensat que es tracta "d'un problema que ja és històric i que van viure els nostres besavis" i que s'ha de resoldre democràticament: "Mitjançant el diàleg, però no mitjançant la judicialització i la repressió".

1-O, un any després

Informa:ARA.CAT (17-10-2018)