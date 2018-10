FINS I TOT A ESPANYA RECONEIXEN QUE NOMÉS FENT RÀDIO EN CATALÀ ES POT TRIOMFAR A CATALUNYA

El conseller de l'Interior, Miquel Buch, ha comparegut a la comissió d’Interior del Parlament a petició pròpia per “per donar explicacions sobre les darreres actuacions policials”, en concret, per l'acció dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra dissabte 29 de setembre arran d’una manifestació de policies espanyols, i dilluns 1 d’octubre durant les manifestants en motiu de l'aniversari de l'1-O.

El conseller Buch ha defensat la tasca dels Mossos aquests dos dies per “garantir el dret de manifestació” de tots els col·lectius. Sobre la manifestació de Jusapol, que va acabar amb càrregues de la policia catalana contra manifestants antifeixistes, Buch ha explicat el dispositiu planificat de la BRIMO i l’ARRO “per evitar que alguns dels manifestants no volguessin seguir els seus recorreguts per anar a trobar altres manifestants de signe contrari i evitar agressions entre els dos grups”. Buch ha detallat com va anar el matí de dissabte 29, en què “una minoria encaputxada van llançar bosses de pols i pintura i objectes diversos durant una hora davant la comissaria de policia de Via Laietana”. També ha dit que “un grup d’unes 200 persones independentistes” van increpar a la plaça de Catalunya els agents de Jusapol, i es van “practicar 6 detencions, amb una setena a Igualada sobre una presumpta agressió a un membre de Jusapol”. Buch també s’ha defensat de les crítiques per haver autoritzat la manifestació de Jusapol, argumentant que “més enllà de les meves conviccions personals, hi ha la legalitat. La pròpia Constitució garanteix el dret de manifestació, i una llei orgànica que estableix que les autoritats han de garantir el lliure desenvolupament de les manifestacions”.

Sobre la commemoració de l’1-O, ha destacat que “en general, les concentracions, unes 270, van ser de caràcter pacífic i tota la jornada va transcórrer amb relativa tranquil·litat”. Però, afegeix Buch, hi va haver “alteracions de l’ordre públic per part d’encaputxats” en alguns punts del país a Lleida, Girona i Barcelona. En el cas de Barcelona, Buch ha parlat de deu convocatòries comunicades i altres conegudes però no comunicades, en referència a accions dels CDR. El conseller de l’Interior ha detallat el dispositiu policial a la capital catalana, especialment per a la manifestació de l’ANC, “es va tenir en compte el TSJC, la Generalitat, la prefectura de policia espanyola i el Parlament, amb mitjans aeris, tedax, brigades mòbils i altres equips”. Ha detallat que hi havia una dotzena de dotacions que estiguessin preparades per actuar, així com tres dotacions motoritzades que també estarien disponibles, al marge de les dotacions ja previstes al recinte del Parlament i al llarg de l’itinerari de la manifestació de l’ANC.

Pel que fa a la concentració davant de la comissaria de policia espanyola a Via Laietana, Buch ha explicat que “un grup d’unes 700 o 800 persones van increpar i insultar els agents de la policia espanyola que eren a Via Laietana durant unes 3 hores, fins que cap a les 22h, es va emetre l’ordre de donar missatges per megafonia, fins que es va donar l’ordre d’intervenir amb 8 operatius per fraccionar la massa de manifestants i dispersar-los, un objectiu que van aconseguir en 30 minuts”.

L'assalt al Parlament

Sobre el final de la manifestació a les portes del Parlament, el conseller ha relatat que “un grup d’entre 1.700 i 2.000 manifestants van romandre davant del Parlament amb consignes contra el Govern, fins que van superar la línia de tanques de protecció. Tenint en compte la situació, es van encendre els llums del parc i es van activar unitats de policia, en total, 10 dotacions d’ordre públic i un reforç de 10 unitats de seguretat ciutadana”. Segons Buch, “davant d’una actitud hostil dels manifestants es va decidir fer entrar al Parlament dues de les deu dotacions d’ordre públic i les deu de seguretat ciutadana per protegir-los, i alhora comprovar si els manifestants marxaven, o fer una maniobra de dispersió si els manifestants es mostraven violents”. Buch ha explicat que alguns manifestants van tirar pedres i van provocar desperfectes, fet que va fer que es posés en marxa una maniobra de dispersió, “amb un ús proporcionat i contingut de la força”. Amb tot, Buch ha admès que “s’ha detectat alguna actitud individual no adient –per part d’algun agent- que ja estem estudiant”.

En aquest sentit, Buch ha reiterat que els Mossos han actuat en tot moment amb proporcionalitat, com correspon a una policia democràtica malgrat “l’hostilitat violenta en alguns moments”, davant de “l’agressivitat d’alguns manifestants de grups radicals”. I un avís del conseller: “Farem un retorn a èpoques ja viscudes al nostre país, amb resultats gens desitjables, si continua aquesta hostilitat violenta en convocatòries similars”.

Buch ha volgut remarcar "el càracter pacífic" de la majoria de manifetants de l'1-O i el 29-S, que "no van voler entrar en el joc d'una minoria violenta que després d'anys desapareguda als nostres carrers, hem vist aparèixer de nou als carrers". El conseller ha assegurat que "els Mossos van mediar en tot moment, fins que no van poder fer res més que aplicar els criteris de proporcionalitat i gradualitat per garantir els drets dels ciutadans". Farem autocrítica quan calgui, però avui vull remarcar l'eficàcia de la nostra policia davant de concentracions que podien ser en alguns moments molt inquietants", ha sentenciat.

Informa:ELMON.CAT (17-10-2018)