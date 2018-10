FINS I TOT A ESPANYA RECONEIXEN QUE NOMÉS FENT RÀDIO EN CATALÀ ES POT TRIOMFAR A CATALUNYA

L'exconseller i diputat d'ERC Toni Comín aposta per una "mobilització permanent i per aturar el país" per tal de fer passos endavant per la República. En una entrevista a 'El Món', el diputat exiliat a Brussel·les ha afirmat: "Si el 47% està disposat a una mobilització permanent i a aturar el país, avançarem molt més que si som el 60% però seguim fent el mateix que hem fet fins ara".

Comín es distancia de l'estratègia d'ERC, que passa per ampliar la base del sobiranisme, i assegura que no es pot fer servir d'argument el fet que l'independentisme no tingui la majoria dels vots. "No fem servir d'argument per no mantenir el pols que encara no som el 60%, si hi ha coses que ja podem fer ara amb el 47%".

D'altra banda, Comín assegura que el "sacrifici" que l'independentisme ha de fer a hores d'ara no "és per fer la República, no per veure qui guanya unes eleccions". "Per guanyar unes eleccions autonòmiques no me'n vaig a l'exili ni crec que tingui sentit que ningú vagi a la presó. Per fer una república, sí", ha defensat.

Informa:ELMON.CAT (18-10-2018)