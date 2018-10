FINS I TOT A ESPANYA RECONEIXEN QUE NOMÉS FENT RÀDIO EN CATALÀ ES POT TRIOMFAR A CATALUNYA

"Si no som prou gent, no cal mediació internacional "

El president Quim Torra i el conseller Ernest Maragall emeten missatges contradictoris sobre la internacionalització del procés català. *

Per: Pere Martí





Constructiu. El president de la Generalitat ha anat a Suïssa aquesta setmana i ha demanat mediació internacional per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya. En una conferència a Ginebra, Quim Torra va recordar que el 80% dels catalans són favorables a fer un referèndum, però que el govern espanyol no vol acceptar-lo. Aquesta negativa no ha d’impedir, va afegir, que els actors internacionals es moguin i tinguin un ‘paper constructiu’. És a dir, que pressionin Espanya per poder fer un referèndum pactat. L’endemà de la conferència de Torra, el conseller d’Afers Estrangers del seu govern, Ernest Maragall, explicava al programa ‘Hard Talk’ de la BBC que l’independentisme no tindrà el dret de demanar suport internacional ‘fins que no superi el 50% de la societat catalana’. De la societat, no del cens electoral. Concretament, el conseller ha dit: ‘Sabem que fins que no aconseguim de superar el 50% de la societat catalana, pel cap baix, a favor del nostre projecte, no tindrem el dret de reclamar suport internacional.’

Deixant de banda si s’està d’acord amb l’afirmació, el govern ha emès dos missatges pràcticament contradictors en vint-i-quatre hores. El govern de Torra ha d’acordar un relat únic sobre la política exterior. No pot ser que el president digui una cosa i el conseller del ram una altra. Ja és prou difícil de situar Catalunya al mapa d’Europa, i superar el boicot espanyol, perquè el govern no emeti un missatge nítid sobre què reclama internacionalment. Si no som prou gent, com diu Maragall, no necessitem mediació internacional, com reclama Torra. Perquè hem d’esperar a ser més per a ser reconeguts.

El problema va més enllà de la política exterior, perquè els dos partits que conviuen al govern comparteixen un objectiu però discrepen en l’estratègia per a arribar-hi. El president Torra, com va repetir a Ginebra, ha advertit que si l’estat espanyol no pacta un nou referèndum, recuperarà la via unilateral, tal com defensa Junts per Catalunya. Mentre que ERC defensa que la prioritat actual és ampliar la base de l’independentisme governant bé i fent polítiques socials. Dues estratègies que no afecten la gestió autonòmica del dia a dia de l’executiu, però que acabaran topant si no s’aborda aquesta diferència d’una vegada. Per això no hi ha turbulències al govern però sí al parlament. Però el govern difícilment sobreviurà fent gestió autonòmica embolcallada de retòrica independentista.

A Espanya no tenen mai problemes de percentatges: dotze magistrats van fulminar l’estatut avalat en un referèndum en què havia participat el 48,5% dels catalans. Tampoc no hi ha cap garantia que Espanya accepti un referèndum pactat quan l’independentisme superi el 50% dels vots del parlament. La justícia espanyola actuaria igual encara que l’independentisme tingués el 60% o el 70% dels vots. És veritat que a l’exterior potser ens farien una mica més de cas, però tampoc no és pas segur que la UE ens reconegués. Més aviat al contrari.

Per tant, el debat sobre el percentatge que necessita Catalunya per a ser independent és legítim, però estèril, perquè el problema és que Espanya no ens deixa comptar. Si de cas, el debat sobre el percentatge a partir del qual un referèndum és vàlid o no forma part de la negociació d’aquest referèndum. Es negocia el percentatge de participació i el percentatge de vots afirmatius. I aquesta negociació ni ha començat ni és previst que comenci.

Informa:VILAWEB.CAT (19-10-2018)