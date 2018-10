UN COP MÉS EL CATALÀ MARGINAT A EUROPA PER CULPA DELS GENOCIDES ESPANYOLS

" Els tres arguments falsos del PSOE perquè l’independentisme doni suport al pressupost "



La negativa de Junqueras a negociar el pressupost obliga el president espanyol a fer un gest amb els presos si vol aprovar-lo

Ofensiva. El PSOE ha desencadenat una ofensiva per terra, mar i aire perquè l’independentisme doni suport al pressupost de l’estat per a l’any que ve. De moment, aquesta ofensiva no va acompanyada de cap oferta concreta, més enllà de 2.200 milions d’euros més per a Catalunya en inversió, com si el conflicte català fos un problema de diners. Els vots d’ERC i del PDECat són imprescindibles perquè s’aprovin. Un dels dos grups els ha de votar afirmativament; si és així, n’hi ha prou que l’altre s’abstingui.

L’independentisme demana gestos amb els presos i propostes polítiques sobre l’autodeterminació per a negociar. Pedro Sánchez ha enviat Pablo Iglesias als Lledoners per pressionar Oriol Junqueras, però el dirigent d’ERC ha reiterat la negativa a negociar els comptes si el govern espanyol no fa cap moviment. No tan sols això, sinó que el mateix Iglesias ha sortit dels Lledoners demanant un gest al president espanyol amb els presos. Mentre el govern del PSOE no mogui peça amb aquest tema, no tindrà el sí de l’independentisme. Qualsevol altre argument no serveix, i menys, si no és cert:

1. Si no hi ha pressupost, no es podrà aplicar l’augment del salari mínim interprofessional, que serà de 900 euros. Aquesta afirmació és falsa. L’augment del salari mínim interprofessional es pot aprovar en una reunió del consell de ministres, mitjançant un decret. No cal que s’inclogui al pressupost. Com tampoc no cal que hi figurin les mesures per a aturar l’ascens dels lloguers, que les pot tramitar el govern o les corts espanyoles. Aquestes qüestions hi figuren perquè Podem pugui dir que són uns pressupostos molt socials, tot i que mantenen les retallades de Brussel·les. La gesticulació desmesurada en contra que ha fet Pablo Casado ha donat la falsa imatge que són uns pressupostos rupturistes, però no és pas cert.

2.El govern espanyol no pot fer res pels presos. També és fals. La fiscalia general de l’estat espanyol podria retirar les acusacions als presos independentistes i sortirien en llibertat provisional. La llei que regula les funcions de la fiscalia general de l’estat (llei 50/1981) preveu, en l’article 8.1, que la ministra de Justícia o el president del govern s’adrecin a la fiscal per fer-li arribar el seu parer sobre afers de màxima importància. No és cap vulneració de la separació de poders, com diu el PSOE, perquè la fiscalia general de l’estat és un òrgan de designació política. Quan canvia el govern, canvia el fiscal. Ara ocupa el càrrec Maria Jesús Segarra, persona molt pròxima a la ministra Dolores Delgado.

3. Si no s’aprova el pressupost, caurà el govern i hi haurà eleccions. És fals. El govern espanyol pot prorrogar el pressupost i continuar la legislatura fins a l’any 2020, que és quan toquen les eleccions espanyoles. L’argument és un remake de l’eslògan ‘Si tu no hi vas, ells tornen’, destinat a fer por per si torna el PP. En aquest cas, en una versió més temible per les figures de Pablo Casado i Albert Rivera. L’argument demostra molt poca fe en la possibilitat que el PSOE guanyi les eleccions. Però un govern que porta al Tribunal Constitucional una resolució del parlament sense valor jurídic en què es reprovava Felipe VI demostra que manté la judicialització de la política que ja promovia el PP. Per tant, la por de les eleccions és difícil que funcioni entre l’electorat independentista.

L’independentisme ja va avalar sense condicions la moció de censura de Pedro Sánchez. Des d’aleshores, no tan sols no hi ha hagut cap gest del govern, sinó que s’ha mantingut la repressió i l’immobilisme polític. El sí de franc de la investidura ja ha caducat per al pressupost. Ara aprofita la situació de força per intentar que Sánchez es mogui i vagi més enllà de les bones paraules.

