UN COP MÉS EL CATALÀ MARGINAT A EUROPA PER CULPA DELS GENOCIDES ESPANYOLS

L’eurodiputada i antiga síndica de Ciutadans a les Corts Valencianes Carolina Punset ha anunciat a la direcció de la formació que deixa el partit. Ho ha fet en una carta molt dura, publicada per eldiario.es, on retreu a la direcció que el viatge cap a la dreta del partit en l’àmbit econòmic i social, la posició amb Catalunya i el canvi pel que fa a polítiques energètiques.

Punset critica els canvis constants de postures polítiques, ‘que han fet oblidar d’on veníem i on anem’. ‘Hem passat de mantenir postures tèbies contra el nacionalisme per mirar de guanyar el vot del catalanisme moderat a ser “els més espanyolistes” de tots’, diu. Segons Punset, en un origen defensava ‘la idea de ciutadania un patriotisme civil per sobre dels territoris’ que s’ha perdut. ‘Passejar-se amb banderes va en contra de l’ADN de què va ser aquell Ciutadans on em vaig allistar’, lamenta.

‘No crec que ningú no dubti de la meva aversió per a qualsevol mena de nacionalisme ni de la meva posició jacobina que he defensat sense complexos. Tanmateix, això no m’impedeix constatar que la situació d’enfrontament civil ha arribat a tal punt que és necessari estar oberts a escoltar els adversaris polítics’, diu. A més, Punset critica l’empresonament dels polítics i dirigents socials independentistes: ‘La presó mai no pot ser una bona notícia.’

L’eurodiputada denuncia que, si difereixes de la postura d’Albert Rivera, ets assenyalat i espiat, ‘tal com fan agents del KGB’.’Et renyen, per parlar amb Puigdemont, amb persones d’ERC, amb qualsevol que no sigui del bloc del 155. És llastimós.’

A més, diu que com a feminista sent vergonya quan es parla d’ideologia de gènere, o ‘es considera violència en l’àmbit familiar el que en realitat és terrorisme masclista’. També critica que es negui la necessitat de llistes paritàries, ‘tot i que allà on no s’han imposat no existeix prou representació de les dones’.

En la mateixa línia, diu que li fa mal d’estómac que es parli de ‘regular’ la prostitució, que creu que és un eufemisme d’una legalització, i de legalitzar els ventres de lloguer. ‘Tenint en compte els casos de “granges de dones” caldria ser més caut’, creu.

Segons que diu, si ha trigat tant a decidir deixar el partit, és perquè veu injust que sigui ella que hagi de marxar, ‘quan el que ha fet transfuguisme polític per ser marca blanca del PP és la direcció del partit’. Punset continuarà essent eurodiputada, ara com a una membre més del grup liberal.

Informa:VILAWEB.CAT (20-10-2018)