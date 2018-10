UN COP MÉS EL CATALÀ MARGINAT A EUROPA PER CULPA DELS GENOCIDES ESPANYOLS

La CUP obstaculitzarà la "consolidació de l'autonomisme" per part del Govern de Quim Torra. En aquest sentit, han tancat la porta a negociar els pressupostos de la Generalitat si no hi ha cap canvi. Així ho ha decidit en una reunió extraordinària del consell polític aquest dissabte a Palamós. La decisió adoptada avui s’haurà de desenvolupar en una altra reunió que tindrà lloc la primera quinzena de novembre.

“Els quatre diputats intentaran que no es consolidi un Govern autonomista”, ha assegurat Lluc Salellas, portaveu del secretariat nacional, en acabar la reunió. Malgrat tot, no ha donat detalls de com actuarà el grup parlamentari. Una de les opcions sobre la taula era la de deixar els escons buits en la majoria de plens de la cambra. S'haurà de concretar durant les properes setmanes, però suposa un trencament definitiu amb JxCat i ERC. Sobre l’exigència d’unes hipotètiques eleccions, ha recordat que no està a les seves mans.

De moment, votaran en contra de tot el que suposi, a parer seu, una continuïtat de les polítiques autonomistes. El portaveu cupaire ha avisat que caldrà un canvi clar d’estratègia per asseure’s en una mateixa taula.

Reunit el consell polític extraordinari de la CUP

En aquest sentit, Salellas ha apuntat que des de la CUP volen "traslladar el focus" de les institucions al carrer, que permeti "arribar al judici i les sentències amb el màxim múscul al carrer". Consideren que ni el Govern ni els grups parlamentaris de JxCat i ERC estan seguint la línia del “mandat de l’1, el 3 i el 27 d’octubre”.

Per altra banda, pel que fa a la negociació dels pressupostos de la Generalitat per al 2019, els anticapitalistes han descartat ni tan sols iniciar una negociació. “Tenim molt clar que no podem treballar per a aquests pressupostos”, ha dit Lluc Salellas, que ha assenyalat que, a més, JxCat i ERC estan “buscant altres aliances i estratègies” que no compten amb la CUP.

El portaveu cupaire ha advertit que “la via desobedient és l’única que ens pot permetre arribar a la independència del nostre poble”. A més de cridar a la mobilització, ha reclamat la formació d’un “front antifeixista i democràtic” que combati l’auge de l’extrema dreta i de les agressions espanyolistes.

Informa: ELNACIONAL.CAT (20-10-2018)