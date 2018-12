UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

El rei Felip VI no assistirà aquest any al sopar de Foment del Treball que es celebrarà dijous, 20 de desembre, en la vigília de la polèmica celebració d'un Consell de Ministres espanyol a Barcelona en l'aniversari de les eleccions imposades per Mariano Rajoy després de liquidar l'autogovern català en aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Habitualment, Felip VI ha participat en el sopar, en el qual es lliuren els premis Ferrer Salat, encara que ja no ho va fer el 2017, en vigílies de la campanya electoral. Aquest any, segons avança El Confidencial Digital, tampoc no hi assistirà perquè fonts de la Zarzuela han apuntat que no procedeix la presència del rei en aquest moment, en plena escalada de tensió.



Crítiques entre l'empresariat

Sempre segons l'esmentat mitjà, la no assistència del Rei ha generat crítiques entre l'empresariat català, que considera que Felip VI sí que hauria de ser present a Barcelona. De fet, Felip VI no visita Catalunya des del mes de setembre, malgrat que oficialment la Zarzuela defensa el paper de la Casa Reial com a factor d'entesa i convivència, un rol que no s'ha convertit en fets si es té en compte el seu discurs del 3 d'octubre passat, on va avalar el 'a por ellos' contra el sobiranisme.

Al sopar sí que assistirà el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, acompanyat de sis ministres, mentre que el president de la Generalitat no ha confirmat encara la seva presència. Per la seva part, els CDR han convocat una protesta davant del Sofia Hotel de Barcelona, on se celebrarà el sopar.

Informa:ELNACIONAL.CAT (18-12-2018)