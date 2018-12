UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

Primera vista pública al Suprem després de més d'un any d'instrucció en la causa contra el Procés. La sala segona ha obert aquest dimarts les portes per rebre els advocats de tots els presos polítics en una vista anomenada de previ pronunciament per decidir si és competent per jutjar Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn, així com 9 processats més en la causa per rebel·lió.

L'advocat de Junqueras i Romeva, Andreu van den Eynde, ha sigut el primer en intervenir després que el president de la sala, Manuel Marchena, hagi demanat celeritat a totes les defenses i que no s'allarguin més de 20 minuts. El lletrat ha conclòs que el tribunal avui té una "oportunitat" per tornar la competència de la causa on pertoca, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

"Demanem que la causa de l'1-O torni a Catalunya", ha dit.

Al seu torn, Jordi Pina, l'advocat de Sànchez, Turull i Rull, ha anunciat que té la intenció de demanar al Tribunal Suprem, si acaba jutjant la causa, que els seus clients puguin declarar de forma simultània en català. Durant l'exposició dels motius pels quals la causa s'hauria de jutjar a Catalunya (al TSJC), Pina ha defensat que vista la petició alta de penes, els tres presos polítics han de poder utilitzar "expressions" genuïnes en català. "Els meus demandants tenen un altre dret: poder expressar-se en català", ha dit davant del tribunal, i ha recordat que el judici del 9-N va ser en català.

Pina: "La decisió ja està presa"

Pina ha començat assenyalant que té "poca confiança" que la sala segona del Tribunal Suprem "accepti els arguments de la defensa". No perquè els arguments que ha presentat no tinguin sentit, sinó perquè "hi ha determinades actuacions de la mateixa sala" que li fan "pensar" que "el tribunal ja ha pres una decisió".

També ha assenyalat que "cap de les coses que diu la Fiscalia són elements típics del delicte de sedició i rebel·lió". Segons el seu parer, els actes que descriu són sempre preparatoris. Sobre el delicte de malversació, ha emfatitzat que "no hi ha cap referència a cap dels processats en la causa sobre fets personals que s'hagin comès a l'exterior" i, per tant, la competència hauria de ser sempre del TSJC.

La lletrada de Forcadell, Olga Arderiu, ha fet una exposició molt tècnica. Ha retret a la Fiscalia que "confon el que són els resultats amb els efectes" de l'1-O. "Per tot això, simplement se sol·licita que acceptin declinar la jurisdicció i portar la causa al TSJC perquè, si no se'ns vulneraran tots els drets [dels presos]", ha conclòs.

Fets produïts a Catalunya

L'advocada de Joaquim Forn, Judith Gené –sòcia del bufet de Xavier Melero, que l'ha representat fins ara– s'ha centrat en defensar que els fets es van produir a Catalunya. "Si hi hagués hagut rebel·lió, el tumult es va produir a Catalunya. Si hi hagués hagut malversació, qualsevol acord s'hauria produït a Catalunya. I la desobediència també, s'hauria produït a Catalunya", ha dit, i ha defensat, a més, que el TSJC és "competent per jutjar fets amb efectes més enllà de Catalunya". Esmenant l'advocat de Junqueras, Andreu van den Eynde, ha dit que l'objectiu no és "tornar la causa a Catalunya", com bé ha demanat, sinó demostrar que els fets que es volen jutjar es van produir a Catalunya. A més, ha recordat que el TSJC ja es va declarar competent en la causa del 9-N per jutjar fets per desobediència. Finalment, ha insistit que "la causa acabarà igualment al Suprem, encara que es jutgi al TSJC" perquè si els absolen la Fiscalia recorrerà i, si no, els presos recorreran.





Després que les advocades de Forcadell i Forn s'hagin remès a aspectes molt tècnics, la lletrada de Jordi Cuixart, Marina Roig, ha parlat d'aspectes més polítics. "Estem davant de la judicialització d'un problema polític", ha dit. Basant-se en el discurs del president del Suprem, Carlos Lesmes, durant l'inici de l'any judicial, que va situar a la "cúspide" de la Constitució "la indissoluble unitat d'Espanya", ha replicat que en tot moment al tribunal s'estan obviant els "valors superiors a la llibertat, igualtat i pluralisme polític".

Drets per sobre de la unitat d' Espanya

"Drets que estan molt per sobre de la unitat d'Espanya que es diu protegir que no es poden ser sacrificats per molt que poders de l'Estat se sentin moguts per patriotisme, al nostre entendre", ha dit. A més, sobre la competència del Suprem, ha incidit que s'està "sacrificant" el dret a un judici ordinari per a Cuixart, i més tenint en compte que el líder d'Òmnium no estava aforat. "Cuixart mai ha estat aforat i en els escrits d'acusació no es refereix en cap fet a circumstàncies que es produeixin fora de Catalunya", ha afegit, per acabar denunciant que "de tots els tribunals hem anat a buscar el més sensible a les influències del poder polític i econòmic".

La defensa de Dolors Bassa, Mariano Bergés, ha insistit que "en la mateixa interlocutòria de processament no es fa referència a cap delicte comès fora de Catalunya". "La campanya pel referèndum no és rebel·lió ni sedició", ha afegit. Ja en el torn dels processats que no són a la presó, l'advocat de l'exconseller Carles Mundó, Joan Riba, s'ha remès també als escrits de la Fiscalia, en què esgrimeix com a arguments per jutjar-los a Madrid articles en diaris internacionals, conferències a l'exterior o una transferència de 50.000 euros a Brussel·les.

Més contundent ha sigut l'advocat de la cupaire Mireia Boya, Carles López, que ha denunciat que el Suprem està responen al que per al poder judicial és una "raó d'estat, una raó ideològica". "El que se'ns ven com un privilegi no és més que un greuge", ha dit sobre el fet de voler jutjar els presos al Suprem i no al TSJC.

L'estrena del tribunal

No s'espera cap decisió avui

Per primer cop, Manuel Marchena, com a president de la sala segona, dona la cara en la causa especial per l'1-O. No s'espera cap decisió avui mateix. Un cop totes les defenses hagin exposat els seus motius perquè la causa es jutgi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el tribunal escoltarà també els fiscals del Suprem Consuelo Madrigal i Jaime Moreno, així com l'advocat general de l'Estat i l'acusació popular, representada pel partit d'extrema dreta Vox, que vol convertir el judici al Procés en una plataforma electoral per impulsar els 12 escons que van treure a Andalusia. L'advocada de l'Estat d'avui serà provisional perquè no assumirà la plaça fixa per al cas l'encarregada fins a l'1 de gener, segons informen fonts jurídiques.

Per llei la decisió s'ha de prendre en 24 hores, tot i que podria allargar-se fins dimecres el matí. En la interlocutòria, en què ja es dona per fet que el Suprem dirà que és competent per jutjar els líders independentistes, també es donarà un termini de 10 dies als advocats dels presos polítics per presentar els escrits de defensa. Un cop estiguin ja sobre la taula de la sala segona, finalment es fixarà la data per al judici, que es preveu per a la tercera o quarta setmana de gener.





Informa:ARA.CAT (18-12-2018)