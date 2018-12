UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

Aquestes últimes hores els diversos cossos policials enllesteixen la que serà la seva contribució al dispositiu de seguretat d’aquest divendres amb motiu de la celebració a Barcelona del Consell de Ministres. Un ambiciós operatiu per al 21 de desembre que aquesta tarda s’acabarà de concretar en una altra reunió de feina que presidirà la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera. Els Mossos d’Esquadra destinaran 1.000 policies només al blindatge de la Llotja de Mar, als quals se n’hi afegiran uns 500 d’antiavalots de la Policia Nacional.

Aquest miler de mossos corresponen a 400 antiavalots de la brigada m òbil ( Brimo), 260 de l’à rea regional de recursos operatius ( ARRO) de Barcelona i uns 300 de seguretat ciutadana, de les diverses comissaries de la capital. A tots plegats s’hi afegirà un reforç del grup especial d’intervenció ( GEI) que es podria estar als voltants en vehicles de reacció per a qualsevol incidència, o dividits amb uns quants tutelant la Llotja de Mar des dels terrats de la vora. Un altre nombre important de policies d’unitats especialitzades, com els tècnics en desactivació d’artefactes explosius (Tedax); la canina, per detectar igualment la presència d’explosius; la de subsol, per controlar que tot va bé, o els mitjans aeris, a bord d’helicòpters, també treballaran abans i durant la cita ministerial.

Més Mossos

Aquests policies s’encarregaran de la Llotja de Mar, i cal afegir-hi uns 3.500 mossos que estaran repartits per la resta del territori per protegir infraestructures bàsiques com aeroports, estacions de tren, línies de l’AVE i les principals vies, carreteres i autopistes.

Uns 4.500 policies catalans més són els que treballen cada dia habitualment a Catalunya i que no deixaran de fer les seves funcions per la cimera. A tota la feina d’aquesta jornada s’hi ha d’afegir el que ja estan fent els Mossos de la comissaria general d’informació, els anomenats policies d’intel·ligència, que han d’estudiar els riscos i mirar de preveure les protestes, no les convocades públicament sinó les violentes que es puguin fer per sorpresa. En aquesta mateixa tasca també hi treballen i nformació de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI.

Pel que fa a la Policia Nacional, la direcció superior de Catalunya disposa de cinc grups de la unitat d’i ntervenció policial ( UIP), els seus antiavalots. Tres són de fora i es van rellevant a la Jonquera, el CIE i el trasllat d’estrangers. Dos grups més, 100 policies, seran els que treballaran en la Llotja de Mar, amb els Mossos. A aquests se n’hi afegiran uns 400 més de la UIP, distribuïts en vuit grups, que arribaran el dia abans, dijous, des de Sevilla, València, Bilbao i A Coruña. I dos equips més, 14 policies, que es desplaçaran des de Navarra i València. Són 500 policies nacionals antiavalots que, com sempre en aquesta mena de dispositius, saben quan arriben però no quan se’n tornen.

Més forces

Al desplegament hi cal afegir els guàrdies civils que tutelaran el trasllat de la comitiva ministerial des de l’aeroport fins a la Llotja de Mar, tenint en compte que el dia abans el president Pedro Sánchez i ­alguns dels seus ministres ja seran a Barcelona per al lliurament dels premis que la patronal catalana celebrarà a l’hotel Princesa ­Sofia.

La Guàrdia Urbana mobilitzarà un 70% de la seva plantilla i mirarà d’ordenar el trànsit en una jornada que es preveu caòtica a la capital. A les protestes contra la cita ministerial s’hi afegiran els taxistes, que pretenen paralitzar Gran Via amb passeig de Gràcia pel seu conflicte contra Uber i Cabify.

Ahir, l’ Executiu català va indicar que no té dubtes que els Mossos garantiran la seguretat de la reunió, i també “la llibertat d’expressió” dels manifestants. Així ho va expressar Quim Torra en una visita a Prats de Lluçanès, on el president de la Generalitat va elogiar la feina “excel·lent” dels Mossos. Unes paraules que contrasten amb l’enuig de Torra després dels incidents del dia de la Constitució entre manifestants i la policia catalana a Girona.

Desafiament per als policies

El cert és que el dia 21 es presenta com un autèntic desafiament per als cossos policials. A part de marxes lentes de cotxes, talls a les carreteres, concentracions davant de l’edifici que acollirà el Consell de Ministres, entre moltes altres accions, ahir es va fer pública una altra convocatòria per a aquest mateix dia: una manifestació unitària prevista a les 18 h que tindrà el punt de partida als Jardinets de Gràcia. La secunden gairebé totes les organitzacions que per a aquest dia ja han preparat altres accions durant el matí. Segons apunten a aquest diari, la CUP va prendre la iniciativa per centralitzar la protesta juntament amb organitzacions com Arran, La Forja o l’ ANC. Després, en total més d’una quinzena de grups i entitats han secundat la protesta: Òmnium, els CDR, Universitats per la República, Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans ( SEPC), Jovent Republicà –les joventuts d’ERC–, Lluita Internacionalista, la Intersindical-CSC, la Crida LGTBI, Poble Lliure, Endavant, Embat i Constituents per la República, entre d’altres.

Mentrestant, el Govern i la Generalitat continuen negociant una reunió de Sánchez i Torra. El president va demanar a Sánchez que “sigui valent” i “no es deixi arrossegar per la dreta i la ultradreta”. Torra va exigir “un diàleg sincer i obert”, això és, que es pugui parlar sobre l’autodeterminació i sobre “la repressió” que, a parer seu, pateixen els líders independentistes presos.

