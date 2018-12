UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

Intervenció implacable de la Fiscalia a la vista de prèvia pronunciament que es fa aquest dimarts al Tribunal Suprem. El fiscal Jaime Moreno ha defensat que sigui l'alt tribunal, i no el TSJC, qui porti a terme el judici de l'1-O contra els líders del procés. Durant la seva intervenció -la primera per part dels acusats- ha assegurat que la declaració d'independència que es va produir a Catalunya, fruit del referèndum va projectar el seu resultat, clarament, fora de Catalunya.

Així doncs, el ministeri fiscal ha defensat que "derogar la Constitució espanyola" a través de la llei de transitorietat -que va ser immediatament suspesa pel Tribunal Constitucional- va suposar, d'entrada, un "atemptat a l'ordre constitucional i democràtic". "L'estat constitucional i democràtic i el seu cor, que és el TC, estaven en la diana" de l'independentisme, ha denunciat. A més, la posterior declaració d'independència que es va publicar al DOGC va tenir uns efectes, segons ha mantingut, que "afectaven a tot el territori" i, per tant, i tal com es va veure posteriorment, la resposta també va ser "estatal" a través de l'aplicació de l'article 155: "La declaració projecta el seu resultat a tot el territori nacional".

Caràcter "violent" de la rebel·lió

A més, ha puntualitzat, sense el referèndum, que també es va articular a través de les delegacions a l'exterior, "no hagués estat possible" la declaració d'independència. I tots aquests fets, ha remarcat, no es poden tractar de forma "tangencial" ni observar "aïlladament", ja que "només mirant-los d'una manera equivocada apareixen com a tangencials". "Era absolutament necessari internacionalitzar el conflicte i votar a l'estranger" per portar a terme els fets delictius que pretenien trencar la unitat d'Espanya.

Moreno també ha posat de manifest el caràcter "violent" de la rebel·lió, i ha remarcat que aquest delicte es va acompanyar d'altres, com ara els "pagaments a l'exterior, l'existència d'una tasca d'internacionalització del conflicte" i amb documents, com ara l'Enfocats, el Llibre Blanc que fixava el "full de ruta" o "l'agenda Jové". Aquests, ha afirmat, "apareixen com a documents en què la internacionalització del conflicte es plasma com un dels punts clau". A més, també ha descartat que es pugui fer el símil amb les consultes del 9-N perquè "l'acte del referèndum era absolutament necessari per a la declaració d'independència".

Pel que fa al dret a la doble instància judicial dels acusats, i al jutge de primera instància, el fiscal ha defensat que "no existeix el dret al jutge del lloc, sinó el dret al jutge que estableixen les normes", i que el Suprem té potestat per jutjar els assumptes que per la seva naturalesa, matèria o "transcendència pel conjunt de la societat" puguin ser atribuïts a un òrgan descentralitzat.

L'Advocacia de l'Estat apel·la a la unitat d'Espanya

Lucía Pedreño, representant de l'Advocacia de l'Estat, ha estat l'encarregada de defensar la posició d'aquest organisme. Pedreño ha argumentat la competència del Suprem per jutjar els fets de la tardor de l'any passat, i ha indicat que els presumptes delictes comesos afecten tot el "territori nacional", i ha apel·lat a la "indissoluble unitat" de l'Estat mentre feia costat a les tesis ja expressades prèviament per la Fiscalia.

L'advocada de l'Estat ha assenyalat que existeix un "element internacional" en el procediment, i que això ho reconeixen "fins i tot les defenses". "No ho poden negar, encara que li vulguin treure importància", ha assenyalat Pedreño. "S'han fet servir registres amb finalitats il·lícites, amb comissió de delictes", ha indicat. Segons ella, cal posar de manifest el "pla preconcebut" de la Generalitat.

"I és en aquest context que s'han comès accions des de l'estranger, la qual cosa reforça la competència [del Suprem]", ha insistit Pedreño. La comissió dels presumptes delictes, ha dit, és el "territori nacional", i afecta "tot el país" per la "indissoluble unitat de la nació espanyola". "Els delictes s'han comès a tot el territori nacional", ha indicat l'advocada de l'Estat, que ha fet costat a la Fiscalia General de l'Estat.

Vox, alineat amb la Fiscalia

Vox, que exerceix l'acusació popular, s'ha alineat amb les tesis de la Fiscalia per defensar la celebració del judici al Suprem. La formació d'extrema dreta ha criticat els arguments de les defenses i ha reiterat que està plenament justificat que el judici sigui a l'alt tribunal espanyol i no a Catalunya. "Mantenir el judici al Suprem resulta obligat", ha expressat l'advocat de Vox, que ha acusat els advocats dels líders independentistes de fer "trampes dialèctiques" i no plantejar "raonaments" nous.

Informa:ELPAIS.CAT (18-12-2018)