UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

El claustre de la Universitat de Barcelona ha aprovat avui una declaració que demana la llibertat dels presos polítics. Alhora, també exigeix el final de la repressió judicial contra els membres de la universitat. Aquesta declaració, aprovada avui pel claustre, no la va voler fer l'equip rector de la universitat fa un any. La declaració s'ha aprovat per 127 vots a favor, 22 en contra i 10 en blanc.

A banda d'això, la declaració denuncia les mesures judicials davant el procés polític que viu Catalunya, demana que s'aturin els judicis polítics i exigeix la fi de la repressió per motius polítics que afecta a membres del moviment estudiantil, però sobretot, la fi del processament i petició fiscal de presó per als juristes i politòlegs que van formar part de la Sindicatura Electoral de l'1-O, dos dels quals són membres de la Universitat de Barcelona.

Canvi en el calendari

El claustre també ha aprovat una segona proposta per fer un canvi de calendari per no celebrar el 12 d'octubre ni el 6 de desembre. A canvi, proposen demanar festiu el 23 d'abril i l'1 d'octubre. La proposta s'ha aprovat per 110 vots a favor, 15 en contra i 42 en blanc.





La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) també ha aprovat una delcaració a favor de la llibertat dels presos polítics. El document s'ha aprovat amb 98 vots a favor, 21 en contra, dos nuls i cinc blancs. Abans de la votació s’ha llegit una carta del vicepresident Oriol Junqueras que va ser docent de la universitat.

El Claustre de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s'ha sumat també a l'aprovació d'una declaració en què exigeix l’alliberament dels presos polítics i demana respecte pel seu dret de participació política. Alhora, demana el final de la persecució de tots els exiliats i els represaliats. En la declaració, també es demana respecte per la llibertat acadèmica, pels drets humans i que l’estat espanyol deixi d'interferir en el funcionament del Parlament de Catalunya.

Informa:ELNACIONAL.CAT (18-12-2018)