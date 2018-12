UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

El govern de l’Estat i el de la Generalitat negocien la possibilitat de celebrar una reunió bilateral a Barcelona aquest dijous, el dia abans del Consell de Ministres que se celebrarà divendres a la Llotja de Mar. Aquesta trobada inclouria els dos presidents, Quim Torra i Pedro Sánchez, amb tres consellers i tres ministres.

"No hi ha cap decisió definitiva, però s'avança cap a una reunió bilateral entre governs", asseguren fonts de l'executiu català. Per part catalana hi acudirien, a més de Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, i la de Justícia, Ester Capella.

L'ordre del dia dels temes a discutir no es fixarà fins que s'acordi la convocatòria, segons aquestes fonts.

La trobada entre els dos govern es va desencallar aquest dilluns amb una reunión que van celebrar Aragonès i Artadi amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo. La reunió es va fer a la sala d'autoritats de l'estació de Sants. Es va convocar aprofitant la tornada de Calvo a Madrid des de València on pel matí havia assistit a un acte al paranimf de la Universitat.

La cita va començar a les sis de la tarda i es va allargar dues hores, fins que la vicepresidenta va agafar l'AVE en direcció a Madrid.

El Govern ha deixat clar des de fa setmanes que vol una cimera dels dos executius i no una trobada dels dos presidents, amb tot, des de la Moncloa s'insistia a limitar la reunió a una cita protocolària dels dos presidents, igual com la que es va celebrar el passat més d'octubre a Sevilla, quan s'hi va convocar el Consell de Ministres.

La reunió amb Calvo va desbloquejar aquesta possibilitat, tot i que en un primer moment es parlava d'una trobada a sis, i la part catalana ha pressionat perquè fossin quatre assistents per banda.

La trobada amb el Govern català hauria de servir a l'executiu espanyol per destensionar l'ambient de cara a la reunió del Consell de Ministres. Tant l'ANC com Òmnium han convocat actes amb motiu d'aquesta reunió a la capital catalana, que es veurà blindada amb un fort dispositiu policial.

La nit d'aquell dijous hi haurà també un desembarcament de ministres per participar al sopar que organitza cada any Foment del Treball per lliurar els seus premis anuals. A aquella cita, per part de la Generalitat, està previst que hi assisteixin Aragonès, i els consellers Chakir El Homrani i Àngels Chacon.

