UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

El 324 oferirà en directe les sessions del judici contra els líders de l’independentisme. El canal de notícies de TVC es transformarà així en una eina per seguir diàriament les sessions d’un procediment que podria començar a finals de gener i que es preveu que s’allargui fins al juny o juliol. Tal i com ha pogut confirmar el Món de fonts de la cadena pública catalana, el 324 suspendrà les rodes informatives que ofereix cada 30 minuts com a mínim durant les setmanes en què es produeixin les intervencions de les acusacions i declarin els presos polítics i la resta d’encausats que no es troben en presó preventiva, com els membres de la Mesa de Carme Forcadell i els consellers Mundó, Borràs i Vila, així com testimonis que es considerin rellevants, tot i que es mantindrà el format del canal de notícies 24 hores en les franges del dia en què no hi hagi judici. En qualsevol cas, la programació habitual quedarà “supeditada a l’interès informatiu del judici”, assenyalen aquestes fonts.

En el cas de TV3, El Món ha pogut saber que es mantindrà el programa Els Matins i també el Tot es Mou, però que “es faran connexions en directe amb el judici cada dia i s’adaptarà el format a les necessitats informatives, amb l’anàlisi d’experts i de l’equip de TV3. La fórmula serà la vocació de servei públic, amb molts recursos humans i tècnics i improvisació per respondre en cada moment al criteri informatiu”.



El macro-judici contra l’independentisme “alterarà en alguns casos la programació habitual”, afegeixen fonts de TV3, de manera que el TN Comarques, que arrenca a les 14h, “pot saltar de la graella” en ocasions si la jornada al Suprem –es dóna per fet que es rebutjarà la petició dels encausats sobre la incompetència d’aquest tribunal per jutjar-los- requereix mantenir la connexió en directe o l’anàlisi al plató de TV3. El mateix pot passar amb l’espai 12-14, que enllaça Els Matins amb el TN Comarques en emissió conjunta per TV3 i el 324, un espai d’anàlisi de la informació presentat per Carles Costa.

Alterar la programació

També el format del TN migdia i el TN vespre es podran veure “alterats” si l’interès de les sessions al Suprem a la tarda així ho requereixen, “adaptat aquest espai” sempre que sigui necessari, convertint-lo pràcticament en un monogràfic, o reduint o allargant la seva durada. I un altre contingut que podria veure’s afectat pel criteri informatiu del judici és la tele-novel·la Com si fos ahir, que comença a les 15.55h a TV3. Segons ha pogut saber El Món, la cadena té sobre la taula la possibilitat de suspendre’n temporalment l’emissió quan comenci el judici, si es preveu que s’hagi de suprimir l’emissió dels capítols massa sovint. I és que TV3 considera que desorientaria l’audiència si determinats dies no s’emetés el capítol per tal de donar cobertura al judici. “És una qüestió que està sobre la taula, però encara no hi ha cap decisió presa. En qualsevol cas, suspendre aleatòriament la tele-novel·la perjudicaria la fidelització de l’audiència, per això caldrà veure si és millor una suspensió temporal”, reflexionen fonts de la cadena pública.

El tribunal ha enviat a judici 18 líders independentistes. Es tracta dels polítics que són en presó preventiva o bé que estan en llibertat provisional a Catalunya. D’una banda, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn i Dolors Bassa, a qui la fiscalia acusa de rebel·lió. D’altra banda, també aniran a judici Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila, acusats de malversació de fons públics i desobediència greu i els cinc membres de la Mesa del Parlament (Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet) i Mireia Boya, de la CUP, a qui el ministeri públic atribueix un delicte de desobediència greu. Cal tenir en compte que en aquest judici no es jutjaran els exiliats. Tot i que el jutge Llarena també els ha processat, el tribunal no els ha obert judici perquè es troben a l’estranger i estan declarats en rebel·lia. Es tracta del president Carles Puigdemont i els exconsellers Antoni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret, que són a Brussel·les; Clara Ponsatí, que es troba a Escòcia, i Marta Rovira, d’ERC, i Anna Gabriel, de la CUP, que són a Suïssa.

La decisió del Suprem

Aquest dimarts s’han produït les qüestions de previ pronunciament, en què la defensa dels presos polítics ha sol·licitat discutir sobre si el Suprem és competent o no per jutjar els encausats, demanant que la causa es traslladi al TSJC. Els advocats de la defensa han argüit que es tracta d’un “procediment ad hoc per atacar la dissidència política assumint el Suprem una competència que no li és pròpia”. El suprem disposa de 24h per pronunciar-se, i si rebutja la incompetència, donarà als encausats deu dies per presentar els escrits de defensa. Aleshores fixarà oficialment el dia d’inici del judici. Amb tot, les defenses dels presos polítics donen per fet que la data ja està fixada però que no es pot fer oficial perquè el Suprem ha de resoldre sobre la qüestió d’incompetència.

Informa:ELMON.CAT (19-12-2018)