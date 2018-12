UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

El president de la Generalitat, Quim Torra, pretén parlar amb Pedro Sánchez de presos polítics i del dret a l’autodeterminació. Durant la sessió de control al govern, Torra ha assenyalat que la reunió de demà a Barcelona pot ser una oportunitat per parlar dels grans consensos que hi ha a la societat catalana i que, segons ha defensat, també inclouen el refús a la monarquia com a institució pròpia, la defensa de l’escola catalana i l’oposició a l’aplicació de l’article 155.

Torra apuntava així els temes pretén que s’incloguin en l’ordre del dia de la trobada, que es preveu que es faci demà a la tarda al Palau de Pedralbes. El format està perfilat però no del tot tancat i els dos governs posen l’accent en la fotografia que més els pot convenir: la dels dos presidents o la de les cúpules reduïdes dels dos governs. I és que, més dels dos presidents, hi hauria tres consellers i tres ministres. Però el que per a fonts de Palau poden ser uns minuts de cortesia de reunió entre els dos presidents, que es produirien abans o després de la reunió entre governs, per a l’executiu espanyol són el cara a cara que la Moncloa buscava des del primer moment.

Totes les qüestions

Així ho ha assegurat la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, en unes declaracions als passadissos del congrés espanyol. Calvo, de fet, ha negat que hi hagi una cimera de governs sinó una trobada de presidents paral·lela a la trobada de ministres i consellers.

Torra no s’ha tancat, tanmateix, a abordar-hi més qüestions que plantegi Sánchez. Els dos governs negocien encara l’ordre del dia de la reunió. ‘És més que mai necessari que aquest diàleg que hi ha entre governs sigui sincer, honest i realment efectiu’, ha afirmat al parlament en resposta a una pregunta del PSC. Miquel Iceta li havia demanat que es produeixi la reunió presidencial i que la represa de la relació institucional entre els dos executius es mantingui.

La reunió està prevista per a demà a la tarda, abans del sopar de Foment del Treball a què assistirà Sánchez i diversos ministres. Al vespre, davant de l’hotel barceloní on es farà l’acte empresarial, començaran les protestes convocades per diverses entitats i organitzacions contra la reunió de divendres del consell de ministres. La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha acusat el govern de ‘protegir els violents’ i de blanquejar els que volen ‘atacar’ Espanya, mentre ensenyava fotografies de protestes des de l’escó. ‘Ja està bé d’haver d’escoltar discursos falsos i mentiders.

Estem sempre per la via del diàleg, de respecte als drets civils i als drets humans’, li ha etzibat. El president de la Generalitat, a més, ha retret al PP que el seu líder espanyol, Pablo Casado, l’hagi acusat de buscar una ‘guerra civil’ i un ‘vessament de sang’ durant la sessió de control que es feia al congrés dels diputats. ‘És intolerable. Li demano que rebutgi aquestes expressions’, ha dit Torra a Alejandro Fernández. El president català dels populars, però, no se n’ha desmarcat.

La segona reunió de l’espai de diàleg, el 8 de febrer



Els comuns li han demanat a Torra que també abordi amb Sánchez les demandes socials que han fet els sindicats al govern durant les darreres setmanes. Torra ha recollit el guant i també ha anunciat que el 8 de febrer es farà la segona reunió de l’Espai de Diàleg, per perseverar en l’intent d’arribar a consensos amb els grups parlamentaris catalans. A la primera reunió, tanmateix, només hi van assistir els comuns i el PSC, a banda dels dos socis de govern.

Informa:VILAWEB.CAT (18-12-2018)