UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

Els agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil que reforçaran la seguretat durant la celebració divendres del Consell de Ministres a Barcelona estan arribant ja a Catalunya, on es preveu un desplegament de més de 1.300 efectius dels dos cossos.

Així ho han indicat fonts policials, que han xifrat en quinze grups de les Unitats d'Intervenció Policial (UIP), els antiavalots ―uns 750 agents―, els que s'estan desplaçant des d'altres punts d'Espanya per unir-se als que presten servei de forma permanent a Catalunya.

També es traslladen fins a Catalunya diversos grups de la Unitat de Prevenció i Resposta (UPR), pertanyents també a la Policia Nacional. Mentrestant, per part de la Guàrdia Civil s'han mobilitzat al voltant de 500 agents, especialment dels Grups de Reserva i Seguretat (GRS) de l'institut armat.

Desenes d’aquests agents ja s’han instal·lat avui a Salou, on s’allotgen en almenys un hotel del Cap Salou i s’ha habilitat un aparcament amb més de mig centenar de furgonetes. La majoria d’ells van participar en l’operatiu Copèrnic i, durant els dies previs i posteriors a l’1-O, es van allotjar als vaixells noliejats pel Ministeri de l’Interior.



48€ per a l'hotel i 28€ pels àpats

El portaveu del Sindicat Unificat de Policia (SUP), Ramón Cosío, ha assegurat que estaran "vigilants" per evitar que s'utilitzi la imatge de la Policia Nacional com a "ariet", i ha deixat clar que la intervenció dels agents d'aquest cos serà només de suport als Mossos d'Esquadra. Cosío ha recordat que les competències en seguretat ciutadana a Catalunya són de la policia autonòmica i, per tant, la intervenció de les forces de seguretat de l'Estat serà respectuosa amb aquest repartiment competencial.

El portaveu del sindicat majoritari de la Policia Nacional ha aprofitat per denunciar una vegada més que els agents han de buscar-se allotjament per pernoctar i que només compten amb una dieta de 48 euros per a l'hotel, una quantitat "irrisòria" per a una ciutat cara com Barcelona. I per dinar i sopar, els agents disposen dels 28 euros restants de la dieta, ha recordat Cosío.



Sala única de comandament pel 21-D

Els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil compartiran la sala de comandament del dispositiu policial que es desplegarà per blindar el Consell de Ministres. Segons han informat fonts policials, el Centre de Coordinació Operativa (Cecor) del dispositiu de seguretat establert per al 21-D comptarà amb la presència de comandaments dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que d'aquesta manera podran adoptar decisions col·legiades, més enllà del repartiment de funcions encomanades a partir de les seves respectives competències.

Informa:ELNACIONAL.CAT (19-12-2018)