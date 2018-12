UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha esclatat aquest dijous contra Ciutadans per l'anunci d'una querella contra ell per donar empara a les manifestacions d'aquest divendres i que el partit taronja ja dona per fet que seran "violentes". "Senyora Arrimadas, pari de judicialitzar la política", li ha exigit Torra en aquest sentit.

"Quina vergonya anunciar una querella contra el president de la Generalitat, quina vergonya!", ha afegit.

El cap de l'executiu català ha contestat així a l'anunci de Ciutadans de presentar una querella per la "inacció del govern davant els actes violents que estan anunciant el CDR". En aquest punt, Torra ha retret a Arrimadas la seva actitud i ha afirmat que "cap membre del Govern utilitzarà la violència per fer realitat el nostre projecte polític, mai".

A més, el president, molt visiblement enfadat per l'anunci de Ciutadans, també ha retret al president del Parlament, Roger Torrent, que no hagi cridat l'atenció a Arrimadas per haver permès utilitzar un debat monogràfic sobre el 6 i 7 de setembre per parlar d'altres temes i, a més, amenaçar-lo amb una nova querella. Torra ha argumentat que el 90% del seu discurs no ha fet referència al títol del ple que havien sol·licitat.

Informa:ELNACIONAL.CAT (19-12-2018)