UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

La vista oral celebrada dimarts passat al Tribunal Suprem (TS) com a avantsala del judici pel cas 1- O no només va servir per debatre on i davant quina instància haurien de ser jutjats els dirigents independentistes, sinó que va deixar plantejades altres incògnites importants. Per exemple, la relativa a la llengua o les llengües que podran utilitzar-se al llarg de les sessions. Els lletrats Jordi Pina –defensor de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez – i Marina Roig –advocada de Jordi Cuixart – hi van fer referència amb especial èmfasi i van avisar el Suprem .

Aquesta també serà una qüestió que els magistrats hauran d’afrontar i resoldre si decideixen no inhibir-se i, per tant, no deixen el cas en mans del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). No es tracta, òbviament, d’una reivindicació, sinó d’un dret constitucional. La Carta Magna estableix que tots els espanyols tenen el deure de conèixer el castellà i el dret a utilitzar-lo, com a llengua oficial de l’ Estat .

Però això no impedeix que qualsevol ciutadà subjecte a un procés judicial pugui fer servir una altra llengua de les que són cooficials en parts del territori. El Suprem va prendre nota del problema i està disposat que no hi hagi dificultats de tipus lingüístic durant el judici del cas 1- O .

En català,sí,però...

Tots podran expressar-se en castellà o català, segons la seva lliure elecció, i se’ls proporcionarà l’atenció d’un intèrpret. Sí que hi pot haver, però, alguna discussió entorn de com i fins on pot arribar l’organització d’aquesta assistència. Com a lletrada de Cuixart , president d’Òmnium, Marina Roig va plantejar, per exemple, que la qüestió de la llengua pot afectar el dret de defensa i un judici just. Va recordar, en aquest sentit, que el procés penal inclou dos principis, el d’oralitat i el d’immediatesa –relatiu a la relació directa del jutge amb les parts–, que poden resultar soscavats segons com es resolgui el problema.

El risc de la traducció és que es perdin els matisos, precisament en una qüestió en què els debats previs al judici ja han demostrat fins a quin punt es discuteix sobre el sentit de cada paraula. Vegeu, per exemple, el concepte violència . Tota la discussió entorn del delicte de rebel·lió té a veure amb la definició i l’abast que es doni a aquest concepte concret. El mateix Suprem ha arribat a anticipar el criteri que, perquè s’apreciï l’existència d’un alçament violent –tret definitori d’aquest delicte–, no és imprescindible que s’hagin fet servir armes.

En la vista del cas 1- O , en suma, no hi haurà paraules ocioses ni intranscendents. Al contrari: cada una que es pronunciï pot ser important. Per aquest motiu Roig va plantejar els problemes derivats que no es respecti un altre dret: el de ser jutjat pel jutge predeterminat per la llei. Segons el seu criteri, aquest jutge, o aquesta instància, és el Tribunal Superior de Catalunya. En conseqüència, si la vista es fa al Suprem , no només s’hauria vulnerat aquest dret, sinó que se’n podrien lesionar d’altres, entre els quals el de la tutela judicial efectiva, en una espècie d’efecte dòmino, nascut de la primera decisió errònia. Per prevenir, i en el seu cas evitar, aquest tipus de conseqüències, Jordi Pina va fer un pas més i va plantejar que en el judici del cas 1- O no només hi hagi traducció consecutiva, sinó simultània.

Les dificultats de la traduccció

És a dir, que l’escena no consisteixi que un processat o testimoni parli en català, per exemple, i s’hagi d’anar aturant perquè li tradueixin, sinó que pugui parlar sense aturar -se mentre les seves paraules són traslladades al castellà de manera simultània per un intèrpret situat en un lloc annex. Al Suprem es creu que fins aquí no es podrà arribar. Hi hauria dificultats de diferent tipus, com ara que la traducció simultània implicaria l’ús de mitjans tècnics dels quals no es disposa. Caldria dotar d’auriculars o d’aparells auditius similars tots els advocats i processats. I no resulta fàcil imaginar el tribunal seguint la vista en aquestes condicions. En definitiva, la proposta es va percebre com una complicació innecessària.

En els mateixos cercles es va recordar ahir que el judici a l’exconseller Francesc Homs, per exemple, va discórrer tot el temps en castellà. I això malgrat que hi havia preparats dos traductors, que si no van actuar va ser perquè ningú no ho va demanar. Durant els interrogatoris corresponents a la fase d’instrucció del cas 1- O al Suprem també hi va haver dos traductors que esperaven ser cridats si algú volia declarar en català, però els seus serveis no van ser necessaris perquè ningú ho va demanar.

Informa:LAVANGUARDIA.COM (20-12-2018)