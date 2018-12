UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

La vigília de la polèmica reunió del consell de ministres del govern de Pedro Sánchez a la Llotja de Mar de Barcelona el nerviosisme polític precedeix la mobilització ciutadana. La cita d’avui és al Palau de Pedralbes, a les sis de la tarda: el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es veuran, acompanyats, segons el govern català, de tres consellers i de tres ministres. La reunió serà poc abans del sopar de Foment del Treball al qual assistiran Sánchez i uns quants ministres. Al vespre, davant l’hotel Sofia, on es farà l’acte empresarial, començaran les protestes convocades per diverses entitats i organitzacions contra la reunió de demà.

El format de la reunió ha estat molt discutit per la importància política que tindrà, fins al punt que tots dos governs posen l’accent en la fotografia que més els pot convenir: la dels dos presidents o la de les cúpules reduïdes dels dos governs. Segons fonts de la Generalitat, poden ser uns minuts de cortesia de reunió entre tots dos presidents, abans o després de la reunió entre governs; per l’executiu espanyol, són el cara a cara que la Moncloa cercava des del primer moment, allunyat d’una reunió de treball entre dos executius.

Interpretacions

‘No hi haurà una reunió de dos governs, això no és procedent perquè nosaltres som el govern de Catalunya, també’, deia Carme Calvo als passadissos del congrés espanyol. La pressió de la dreta espanyola sobre Sánchez augmenta com més va més: l’ataquen pel fet de voler parlar amb els independentistes i li demanen que apliqui l’article 155 per a intervenir l’autonomia de Catalunya. Sánchez ahir abaixava el to contra el govern català i contra l’independentisme, dos dies abans del 21-D, i es desmarcava de l’actitud de Pablo Casado i d’Albert Rivera. Just una setmana després del seu discurs dur i agressiu al congrés. Casado l’acusava precisament de tenir ‘reunions bilaterals amb Torra, que vol que hi hagi un vessament de sang i una guerra civil’. La resposta de Sánchez a aquestes paraules de Casado fou criticar-lo pel seu ‘autoritarisme’ i pel fet d’insultar l’adversari polític i de receptar només ‘a por ellos’ com a resposta a la crisi. Però després Calvo procurava, amb les seves declaracions, que Casado no tingués raó, que no pogués dir que efectivament hi havia hagut a Barcelona una reunió bilateral entre dos governs, com si es tractés de dos estats diferents.

Presos i autodeterminació



En canvi, en la sessió de control al Parlament de Catalunya, Quim Torra insistia a remarcar la necessitat que en la reunió d’avui a la tarda hi hagi una agenda política potent, és a dir, que es parli de la situació dels presos polítics, de la repressió i de l’autodeterminació de Catalunya. El president ha dit que la reunió d’avui podia ser una oportunitat per a parlar dels grans consensos que hi ha a la societat catalana, entre els quals el refús a la monarquia espanyola com a institució pròpia, la defensa de l’escola catalana i l’oposició a l’aplicació de l’article 155. Torra esmentava així els punts que pretén que s’incloguin en l’ordre del dia. Però la Moncloa ho vol deixar en una fotografia, en una salutació protocol·lària entre els dos presidents.

Això no vol pas dir que Torra refusi d’abordar-hi més qüestions que proposi Sánchez. Els dos governs negocien encara l’ordre del dia de la reunió. ‘És més necessari que mai que aquest diàleg sigui sincer, honest i realment efectiu’, ha dit al parlament, en resposta a una pregunta del PSC. Miquel Iceta li havia demanat que es fes una reunió presidencial i que es mantingués la represa de la relació institucional entre tots dos executius.

La segona reunió de l’Espai de Diàleg, el 8 de febrer



Els comuns han demanat a Torra que també parli amb Sánchez de les demandes socials que han fet els sindicats al govern aquestes darreres setmanes. Torra ha recollit el guant i també ha anunciat que el 8 de febrer es farà la segona reunió de l’Espai de Diàleg, per perseverar en l’intent d’arribar a acords amb els grups parlamentaris catalans. A la primera reunió, tanmateix, només hi van assistir els comuns i el PSC, a banda els dos socis de govern.

Informa:VILAWEB.CAT (20-12-2018)