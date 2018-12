UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

Els presos polítics han decidit aquest dijous abandonar la vaga de fam, després de vint dies en el cas de Jordi Sànchez i Jordi Turull i disset en el de Josep Rull i Joaquim Forn. Així ho ha anunciat aquest dijous la seva portaveu, Pilar Calvo, en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes, on ha assegurat que "la vaga de fam ha despertat el Tribunal Constitucional", motiu pel que es va començar aquesta acció extrema de protesta.

En aquest sentit, Calvo ha explicat que els presos consideren que han aconseguit els seus objectius, tant el desencallament dels recursos al TC com la visibilització de la seva situació, i que per això han decidit posar-hi fi. "Després de tot un any d’inacció, el Tribunal Constitucional ha obert el calaix on els nostres escrits d’empara havien estat condemnats a l’oblit, i se’ns obre ara la porta d’accés al Tribunal Europeu de Drets Humans", asseguren els presos en una carta feta pública durant la roda de premsa en la que s'ha anunciat la fi de la protesta.

Agraïments

En el text també han tornar agrair totes les nostres de suport rebudes durant aquests dies i els centenars de milers de cartes que han rebut al centre penitenciari de Lledoners aquest vint dies. "Han estat el nostre aliment constant i la millor companyia, juntament amb l’escalf insubornable i perseverant de les nostres famílies", han defensat en aquest sentit. A més, també posen en valor que hagi remogut consciències tan d'independentistes com d'unionistes i també fora de les fronteres de Catalunya i de l'estat espanyol.

"Som més conscients, com mai abans ho havíem estat, de la capacitat transformadora i mobilitzadora de què disposem cadascú de nosaltres en el nostre interior", continua la declaració dels vaguistes, que afegeixen que "la vaga de fam ens ha fet més forts com a persones, i també creiem que com a poble, per encarar els propers temps".



Pèrdues de fins a l'11% de la massa corporal

Segons ha explicat Calvo, els presos han perdut entre un 10 i un 11% de la seva massa corporal durant aquestes gairebé tres setmanes de vaga de fam i ha anunciat que ara tots ells seran traslladats a la infermeria per controlar la seva recuperació. Possiblement ara hauran de fer una alimentació en líquids abans de tornar al menjar normal.

La portaveu dels presos també ha assegurat que "estan bé" i "amb moltes ganes de tornar a l'alimentació normal". Calvo també ha assegurat que la decisió ha estat presa aquest dijous al matí i que, almenys de moment, no preveuen iniciar-ne cap altra. Els presos emmarquen "acció excepcional" davant una "situació excepcional que no podem normalitzar", però asseguren que s'han complert els seus objectius i que ara podran acudir a Estrasburg.

Finalment, en la carta, els presos es reafirmen en el seu "compromís amb la no-violència" i emplacen a la ciutadania a tenir una "actitud cívica i pacífica" que "desbordi els carrers de la capital del país", durant les protestes independentistes en motiu de la celebració del Consell de Ministres a Barcelona. Els presos asseguren que l'objectiu de les protestes ha de ser "fer escoltar, una vegada més, la veu col·lectiva a favor de la llibertat, del ple exercici dels drets fonamentals i que es respecti la voluntat d'autodeterminació del poble de Catalunya".

Informa:ELNACIONAL.CAT (20-12-2018)