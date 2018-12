UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

Una vintena d'entitats i col·lectius que donen resposta a la repressió policial, sota el paraigua comú de l'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya, ha presentat aquest dimecres un manifest conjunt on es solidaritzen amb "tots aquells que d'alguna manera o altra van patir la repressió" després de la celebració del referèndum de l'1-O.

El manifest conjunt, llegit per Virgínia Martínez, presidenta de l'associació d'afectats de l'1 d'Octubre, ha instat als afectats per la repressió que van presentar denúncies a "arribar fins al final del procés judicial". Així mateix, el document critica la lentitud en la resolució dels processos judicials, argumentant que "més d'un any després de la vulneració de drets, la gran majoria de denúncies encara no s'han jutjat". A banda, el manifest també es queixa que "moltes de les denúncies presentades han estat arxivades perquè no s'han pogut identificar els agents responsables". En aquest sentit, Martínez ha recordat que "cal un compromís ferm per part de les institucions públiques per prevenir mesures contra la violència" i reclamen que "hi hagi una manera d'identificar fàcilment els agents antiavalots"

. A part, els col·lectius signants han reclamat a les institucions públiques que defensin el pacte internacional dels drets civils de la Nacions Unides, a més de ""tenir en compte quins missatges es fan servir per identificar comportaments violents". La intenció dels signants és fer arribar l'escrit al govern i als diversos representants dels grups parlamentaris. Entre les entitats que participen en el manifest s'hi troben el Grup de Periodistes Ramon Barnils, l'Associació Juristes pels Drets Humans, el Grup de Suport a les Víctimes i Encausades de l'1-O o el centre Iridia.

Informa:ARA.CAT (20-12-2018)