UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

"La Vanguardia, Vic i Barcelona "



«Què vol dir Màrius Carol quan afirma que en compte de manifestar-se a Barcelona els qui protesten haurien d'anar a la capital de la 'Catalunya catalana'? Vol dir que Barcelona no és Catalunya o que no és catalana?»

Vicent Partal

En una sorprenent intervenció radiofònica, dilluns el director de La Vanguardia, Màrius Carol, va demanar que la gent que es vol manifestar divendres se n’anàs a Vic. L’actual director de La Vanguardia va exigir a crits als possibles manifestants del 21-D que deixassen ‘en pau Barcelona’ i els va reclamar que anassen a manifestar-se a Vic, adduint com a argument que la capital d’Osona és, segons ell, ‘la capital de la Catalunya catalana’.

La intervenció de Carol és desafortunada i ha rebut la resposta que es podia esperar de l’Ajuntament de Vic. La batllessa d’aquesta ciutat ha dit que les seues paraules havien estat un ‘menyspreu’ i, molt assenyadament, li ha recordat que ‘el problema no és on ens hem de manifestar divendres, sinó que haguem de tornar a reclamar justícia i llibertat en plena democràcia’.

Efectivament és aquest el problema de debò, el problema essencial. Però no és l’únic. L’apropiació de la ciutat de Barcelona per part del director de La Vanguardia és, pel cap baix, insòlita. Barcelona és de tots els barcelonins, d’ell també. I per tant no és de ningú en concret. A tothom li pot molestar una concentració o una manifestació, les inconveniències que se’n deriven. Però això no fa raonable que ningú s’atorgue el poder de decidir sobre qui es pot manifestar i qui no. I encara menys un director de diari, que no és precisament un càrrec electe. Llegeix més...