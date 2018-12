UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

Aquest divendres la Llotja de Mar de Barcelona serà l’escenari del consell de ministres que no es reunia a la capital catalana des el 1976. El lloc escollit, el context polític actual i les últimes imatges de violència policial a Catalunya suposen un doble repte per al dispositiu de seguretat. El primer d'ells és el de vetllar per la integritat dels ministres i també pel dret a manifestació dels ciutadans.

Per ara, diverses informacions apunten que 9.000 agents dels Mossos d’Esquadra, Policia Nacional Espanyola i Guàrdia Civil blindaran el consell de ministres. La celebració d'aquesta ha despertat una onada d'indignació i de mobilitzacions: està prevista una gran manifestació a la tarda, protestes a les universitats, un acte polític a l'Estació de França i una marxa "massiva" de cotxes que té per objectiu col·lapsar els carrers de la capital.

Més enllà de Barcelona, però, grups autònoms i els CDR apunten accions concretes arreu del territori, sobretot en peatges i carreteres on es poden produir concentracions espontànies o marxes lentes. Davant d'això, quina estratègia seguiran els cossos policials? a

La Llotja de Mar

La Policia Nacional serà l'encarregada de custodiar la zona on es trobaran els ministres, en total, amb 500 policies espanyols i antiavalots. També hi haurà, al voltant, antiavalots dels Mossos d'Esquadra i agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Barcelona. També hi haurà helicòpters en aquesta zona de la ciutat. La Policia Nacional s'encarregarà de la custòdia dels edificisinstitucionals.

Agents a Salou

Des d'aquest dimecres, desenes d’agents de la policia espanyola s’han instal·lat aquest dimecres a Salou (Tarragonès). Els efectius s’allotgen en almenys un hotel del Cap Salou, on s’ha habilitat un aparcament amb més de mig centenar de furgonetes. El grup està format per agents de diversos punts de l’Estat com Galícia, Madrid i Andalusia, i forma part del contingent de 600 policies que s'inclouran en el dispositiu del 21-D.

En conjunt, es preveu que es desplacin a Catalunya uns 400 membres de la policia espanyola i uns 200 guàrdies civils d’arreu de l’Estat per sumar-se a l’operatiu policial del 21-D. La previsió del Ministeri de l’Interior és que s’hi estiguin fins al dia 23, tot i que l’ordre incorpora la possibilitat que s’allargui l'estada en el cas que sigui necessari. Es tracta d’agents de la Unitat d’Intervenció Policial (UIP) i de la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR) de la policia espanyola.



Què passa amb els punts calents de les mobilitzacions?

Pel que fa als punts calents a causa de mobilitzacions, la policia compta amb l'acte d'Òmnium a les onze del matí a l’Estació de França i la manifestació de les sis de la tarda als Jardinets de Gràcia, ja que totes dues han estat comunicades al departament d'Interior.

En canvi, no han estat comunicades les crides dels Comitès de Defensa de la República, Arran i altres col·lectius a manifestar-se des de primera hora del matí a la Llotja.

Les manifestacions no comunicades no són extraordinàries i obliguen als cossos policials a improvisar-ne el seguiment els talls de trànsit. També hauran d’estar alerta a les accions que es duguin a terme durant la convocatòria de vaga general de dues hores de la Intersindical-CSC i de l’aturada estudiantil convocada pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i Universitats per la República.

El dispositiu contempla blindar altres punts a Barcelona com la Delegació de Govern i la Prefectura Superior de Policia, encara que també vigilarà els possibles talls de carreteres o d'infraestructures com vies del tren o peatges.

Centre de coordinació

Els comandaments dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil dirigiran el dispositiu al voltant del Consell de Ministres des d'una mateixa sala del Departament d'Interior de la Generalitat, segons van confirmar ahir fonts del Ministeri de l'Interior.

El dispositiu policial s'activarà al migdia de dijous i durarà fins que acabi el Consell de Ministres. El que s'ha acordat és que Mossos i Policia comparteixin la seguretat en els voltants de la Casa Llotja de Mar, on es reuneix el Govern de Pedro Sánchez.

Un reforç a Barcelona amb 350 antiavalots més

La Policia Nacional augmentarà el seu reforç a Barcelona amb 350 antiavalots més, segons ha informat aquest dijous La Vanguardia. Aquests s'afegeixen als 400 que ja han arribat, i els nous serviran per donar suport als Mossos en la vigilància de les seus dels partits, que s'han vist afectades en aquests darrers dies.

Els Mossos, però, creuen que els problemes principals seran fora de la capital catalana. Per això uns 3.500 agents controlaran les entrades i sortides a la ciutat, l'aeroport, estacions de tren, l'AVE, carreteres i autopistes.​ També els Mossos s'encarregaran de custodiar els edificis institucionals.

Aquest dimecres arribaven a Catalunya 1.000 policies: 750 antidisturbis de la policia espanyola i 200 agents de la Guàrdia Civil, pertanyents a 15 grups de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) de la policia espanyola i altres 200 guàrdies civils del Grup de Reserva i Seguretat (GRS).

Zones de protecció

La Guàrdia Urbana serà l’encarregada d’ordenar el trànsit i preveure possibles talls a causa de les mobilitzacions. No serà una tasca senzilla, tenint en compte la crida de l’Assemblea Nacional Catalana a col·lapsar la ciutat amb cotxes i la mobilització convocada per l’associació Taxi Companys a la Llotja de Mar, la plaça del Taxi i el passeig de Gràcia. Ells protesten per la moratòria de les llicències de VTC.

En aquest sentit, la policia municipal opera habitualment a partir de les "zones de protecció". Són aquells punts on es desenvoluparan les mobilitzacions i aquells per on es desplacin el president espanyol, Pedro Sánchez, i els seus ministres, fins a la Llotja.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (20-12-2018)