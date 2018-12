UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

El sindicat USTEC-STEs ha emès un comunicat aquest dijous a la tarda fent una crida a la comunitat educativa a participar a les mobilitzacions ''cíviques, socials i pacífiques'' d'aquest divendres en motiu de la celebració del Consell de Ministres a Barcelona. El sindicat dona suport a totes les mobilitzacions i es mostra ''al costat de la justícia social, les llibertats polítiques i les institucions catalanes''. També defensa els valors de la Declaració dels Drets Humans i la ''decència moral''. Per això, mostren el seu rebuig a ''qualsevol intent'' de ''criminalitzar la protesta i la dissidència'' que considera que està intentant fer ''l'entramat polític i mediàtic d'una monarquia en descomposició''. USTEC demana que la ciutadania es pugui expressar ''sempre en llibertat''.

El sindicat critica que la situació política actual està caracteritzada per la ''manipulació mediàtica i la repressió policial i judicial de l'Estat'' que han creat, segons l'organització, una ''situació d'excepció'' amb la vulneració de drets humans, socials i polítics de la ciutadania. Per USTEC, la situació ha estat afavorida pels poders fàctics ''relacionats amb el franquisme'' i ''atiada per una ultradreta'' encara present a les institucions que ha generat ''malestar general'' a la societat catalana.

Per USTEC; l'existència de ''presos polítics, exiliats i víctimes de persecucions polítiques'' s'ha vist agreujada per la vaga de fam de Jordi Sánchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, que ha generat ''indiferència'' als poders de l'Estat agreujant ''encara més un clima polític convuls''. USTEC recorda que el 21-D, en què el Consell de Ministres ha decidit reunir-se a Barcelona, fa un any d'unes eleccions on el bloc del 155 en va sortir ''clarament derrotat''.

Informa:ELMON.CAT (20-12-2018)