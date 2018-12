UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

Dyango desencadenat. El crooner català de 78 anys ofereix aquest dijous al Palau de la Música un concert per celebrar 50 anys de carrera. L'ha promocionat arreu i a El Periódico ha volgut abordar com el seu independentisme li ha afectat la carrera musical a Espanya. Fa uns anys va decidir que apostava públicament per la independència i es va fer viral la seva fotografia penjada pel periodista de Ser-Catalunya Òscar Moré: Dyango amb l'estelada davant la Plaça Espanya:

Dyango amb la Plaça d'Espanya al fons.#ViscaCatalunyaLIiure pic.twitter.com/HB46Xnsmx9

— òscar moré (@oscmore) 10 de juny de 2013

El cantant barceloní va representar Espanya al Festival de l'OTI cantant Suspiros de España l'any 1980. Ara, com en un pèndol, certa Espanya li fa boicot: "La música no tiene nada que ver con la politica, pero siempre hay algún exaltado, alguien que te dice que te pone en el punto de mira... Quizá sí que me he alejado un poco y que he hecho menos conciertos, pero no importa". Cadascú és lliure de comprar les entrades de l'artista que vol, però l'unionisme no vol música, vol adhesió. El món de la cultura es pronuncia sobre el procés. Si el director de Ocho apellidos catalanes el veu com una "gilipollez", Dyango se'l mira com una fita a mig termini. Però és realista: "Estoy decepcionado, sí, como muchos catalanes. Pero soy de los que piensan que algún día, yo ya no lo veré, pero mis hijos o mis nietos, sí lo verán". El net de Dyango, Izan Llunas, que ja canta a La voz kids, té 13 anys. Dyango està segur que el nen veurà Catalunya com un Estat.

Dyango va omplir el Camp Nou pel Concert per la Llibertat, tot i que ara posaria un però: "Estoy entristecido. Tenemos un carácter muy raro. Cuando se está luchando por algo se pone toda la carne en el asador y se dice “venga, vamos todos a una”. No sé si se lograría o no, pero tendríamos más fuerza. Pero aquí, antes de salir ya nos peleamos. Esto es lo peor que hay". Unitat és el que demana un dels pocs catalans amb Grammy Llatí a l'excel·lència musical.



Informa:ELNACIONAL.CAT (20-12-2018)