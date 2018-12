UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

Pedro Chaparro, vicepresident de Democracia Nacional (DN), no haurà d’ingressar a la presó, tot i estar condemnat a un any de presó per les amenaces al fotoperiodista Jordi Borràs i a 3 anys i 11 mesos per l’atac al Centre Cultural Blanquerna de Madrid el setembre de 2013. Així ho ha confirmat l’Audiència de Barcelona, en una resolució a la qual ha tingut accés ‘El Món’. D’aquesta manera, l’Audiència tomba el recurs presentat per la defensa de Jordi Borràs i per la Fiscalia.

La Fiscalia de delictes d’odi de Barcelona i la defensa de Borràs van demanar que Chaparro entrés a presó malgrat que la pena fos inferior a dos anys, ja que hi havia una altra causa per la qual va ser condemnat -el Tribunal Suprem li havia imposat pena de presó per l’atac de Blanquerna- sentència que està en mans ara del Tribunal Constitucional. L’Audiència de Barcelona s’agafa a aquest fet per no fer entrar Chaparro a la presó -defensa que els antecendents encara no són del tot ferms, tot i haver esgotat la via ordinària- i argumenta que des de l’any 2015 “no consta que hagi comès nous fets delictius”.

Multa de 2.000 euros

El que sí manté l’Audiència de Barcelona la prohibició d’aproximar-se a menys de 1.000 metres de distància de Jordi Borràs, al seu domicili, la seva feina o qualsevol altre freqüentat pel fotoperiodista, així com la prohibició de comunicar-se amb ell. A més, manté la multa de 2.000 euros i la prohibició d’assistir a concentracions i manifestacions públiques a Catalunya en les que estiguin convocades Democracia Nacional, Democracia Nacional Joven, Nudo Patriótico, Movimento Católico Español y FE Falange Espanyola. A més, haurà de realitzar un curs sobre conductes violentes.

Les amenaces a Jordi Borràs es van produir en una manifestació d’ultradreta a Montjuïc el 12 d’octubre de 2015. En aquest context, el vicepresident de Democracia Nacional va animar els concentrats a agredir el fotoperiodista. “Si veieu aquesta rata de Jordi Borràs, claveu-li un cop i una hòstia, no gaire forta, i que marxi”, va cridar.

Informa:ELMON.CAT (20-12-2018)