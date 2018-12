UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

Quim Torra i Pedro Sánchez, reunits en una sala del Palau de Pedralbes | ACN

Seguir parlant. Aquest és l'objectiu acordat que recull el comunicat conjunt de la Moncloa i la Generalitat després de la trobada entre presidents, consellers i ministres al Palau de Pedralbes. S'hi han constatat les discrepàncies entre els dos governs, però s'ha acordat seguir explorant un "diàleg efectiu" que permeti trobar una "resposta democràtica" al conflicte dins del marc de la "seguretat jurídica". Per a la Moncloa, aquest límit és la Constitució i l'Estatut, i per a la Generalitat, el referèndum d'autodeterminació, que el president Quim Torra ha tornat a posar sobre la taula malgrat que Pedro Sánchez segueix mantenint el seu no rotund.

Com a resultat de la reunió, a la qual se li "dona valor" per part de les dues parts interlocutores perquè és la primera en aquest format, en surt un comunicat molt breu. Diu així: "Després de la reunió entre Torra i Sánchez i membres dels dos executius s'assenyala que coincideixen en l'existència d'un conflicte però constaten diferències notables. Aposten pel diàleg efectiu per una proposta política àmplia. Per això han de seguir potenciant els espais de diàleg i avançar en una resposta democràtica per les demandes de la ciutadania en el marc de la seguretat jurídica", apunta el text.

Parlar i parlar

Els dos executius es comprometen, per tant, a seguir parlant perquè fins ara la relació ha estat "insuficient" al llarg dels últims mesos. Artadi ha assegurat que hi haurà una propera reunió el mes de gener en la qual hi assistiran ella mateixa i el vicepresident Pere Aragonès i, per part del govern espanyol, la vicepresidenta Carmen Calvo i algun altre ministre. Segons la consellera, hi ha hagut "reunió de treball" entre tots els sis integrants de la cita, durant la qual no s'ha parlat de pressupostos ni d'indults. No coincideix en aquesta versió la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que ha negat que s'hagi produït una reunió entre governs. La trobada, ha insistit, s'ha produït entre presidents, per una banda, i entre consellers i ministres per l'altra.

En aquesta trobada, a més del referèndum, Torra ha traslladat a Sánchez la necessitat de treballar en tres línies: donar una "resposta democràtica" al conflicte i de respectar els drets de la ciutadania, la regeneració democràtica i institucional i la "no intrusió de la justícia" en el funcionament de la sobirania del Parlament i la "desfranquització" dels carrers i de la societat espanyola, punt un Artadi ha assenyalat que estan "molt d'acord" els dos governs. El president català també ha insistit en la necessitat de donar una resposta democràtica i de "respectar" els drets de la ciutadania, i en l'error que suposaria tornar a aplicar l'article 155 de la Constitució com demanen PP i Ciutadans.

En la roda de premsa posterior, Batet s'ha centrat en subratllar que s'ha "recuperat una agenda de normalitat" entre el govern espanyol i el de la Generalitat. Ha precisat que en els sis mesos que fa que el PSOE va tornar a la Moncloa, s'han produït 25 trobades entre ministres i consellers, encara "moltes més" entre consellers i secretaris d'estat i la Generalitat ha assistit a 39 reunions sectorials multilaterals.

"El govern mira de front el problema de Catalunya i venim a atendre tots els ciutadans d'aquesta comunitat", ha insistit Batet, que ha reiterat el "convenciment que cal caminar cap a una solució política dins de la Constitució i de l'Estatut". La solució al conflicte, ha dit la ministra, es trobarà "eixamplant l'espai de diàleg entre governs i l'espai de diàleg entre les forces catalanes". De fet, tant Artadi com Batet han assenyalat la importància que té la cimera entre partits catalans, que preveu reunir-se per segona vegada al voltant del 8 de febrer.

Xoc de versions

Moncloa ha dit que la reunió de treball és entre presidents; mentre que la Generalitat ha assegurat que és una reunió entre governs. Amb aquest xoc sobre l'abast de la trobada a Pedralbes ha arrencat el retrobament de Pedro Sánchez i Quim Torra. Els equips dels dos presidents han negociat fins al darrer moment la seqüència de fotografies, segons diverses fonts consultades per NacióDigital. Les discrepàncies duren des de fa hores: el govern espanyol ha convocat els mitjans a una reunió entre presidents, mentre que la Generalitat ho ha fet a una cimera de governs. Un acte, dues versions. En global, les escenes no s'han allargat més d'una hora i mitja.

"La reunió és entre presidents i quan acabin se saludaran els ministres i els consellers i marxaran a Foment", asseguren fonts de la Moncloa, que apunten també que no hi ha ordre del dia. En canvi, des de la Generalitat afirmen que Sánchez i Torra faran una reunió de treball amb la vicepresidenta Carmen Calvo i la ministra Meritxell Batet i el vicepresident Pere Aragonès i la consellera Elsa Artadi.

Els dos presidents s'han citat durant una estona a soles per petició de Sánchez, segons ha demanat Calvo a la Generalitat. Això ha passat abans de l'arrencada de la cimera, que ha començat amb retard arran de la tardança de Sánchez. Torra ha baixat les escales per saludar el seu homòleg, mentre que Teresa Cunillera, delegada del govern espanyol a Catalunya, ha rebut Calvo i Batet. Un cop els dos presidents han acabat la trobada bilateral, a la cita s'hi han sumat els consellers i els ministres, que s'han fet una fotografia a peu dret. No asseguts, cosa que suggeriria reunió de treball.

De fet, fonts de la Moncloa han negat taxativament que la inclusió d'Artadi, Aragonès, Batet i Calvo s'hagi convertit en una reunió de feina. Aquesta versió assenyala que les cites han estat separades i que, com a molt, les ministres han entrat a saludar abans d'assistir al sopar anual de Foment del Treball.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (21-12-2018)