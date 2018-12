UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

En l'acte de Foment del Treball, el president Quim Torra ha agraït al president espanyol que hagi volgut escoltar avui les vindicacions de Catalunya: la defensa d'un model republicà, el rebuig de la repressió com a eina per resoldre els problemes i que el conflicte polític s'ha de resoldre a través del referèndum d'autodeterminació.

Torra ha destacat que en la reunió que han tingut "s'ha parlat de tot". També ha apel·lat a una "desfranquització de la societat". "Les democràcies resolen els seus problemes donant el vot al poble", ha afirmat Torra, qui ha subratllat que es felicita pel fet que avui hi ha hagut "una reunió dels governs d'Espanya i Catalunya".

Torra ha afirmat que l'economia catalana, amb dades a la ma, creix a bon ritme, amb 20 mesos seguits de creixement. Però que aquesta economia ensopega amb un seguit d'entrebancs. Un és l'incompliment per l'Estat dels seus compromisos, referint-se al corredor mediterrani, sense el qual no hi ha una bona connectivitat amb Europa. Torra ha demanat la derogació del decret que facilita el trasllat de les empreses, i ha agraït a Foment i Pimec que es mostrin favorables a la derogació.

Sánchez: "Autocrítica i estabilitat"

Pedro Sánchez ha fet una crida al diàleg i l'autocrítica, a l'estabilitat, i a una societat cohesionada. El president espanyol ha destacat que Espanya "continua liderant el creixement a la zona euro" i que les dades en ocupació són bones, amb la previsió de creació en els propers dos anys de 800.000 nous llocs de treball. Ha assenyalat que molts dels llocs que s'estan creant són de més qualitat.

Ha defensat el projecte de pressupostos, que són un estri per satisfer les urgències socials i dignificar els salaris dels joves i els empleats públics. S'ha compromès a culminar el corredor mediterrani i ha agraït al Govern català la predisposició a reactivar el diàleg a través de la Comissió Bilateral. El president espanyol ha apel·lat també a la modernització econòmica, amb la creació d'una agència pel canvi sostenible. Sánchez ha defensat el compliment dels Acords de París i de l'Agenda 2030.

"Ens correspon a tots obrir una nova etapa en què la polarització deixi pas a la conciliació". Sánchez ha criticat l'excés de gesticulació que s'ha instal·lat en la política espanyola i ha repetit que el seu govern jugarà a fons la carta del diàleg.

Colau: "Enraonin!"

L'alcaldessa Ada Colau ha intervingut amb anterioritat i s'ha referit al "moment no fàcil" que s'està vivint. Ha dit que Barcelona ha estat sempre una ciutat rebel però alhora "disposada a parlar i arribar a acords" i ha donat la benvinguda per igual als ministres que demà es reuniran i als ciutadans que demà protestaran. L'alcaldessa ha defensat el dinamisme de la ciutat i la seva capacitat per atreure inversions, i com a seu de congressos, referint-se al Mobile, del qual ha dit que molts asseguraven que Barcelona perdrien. Colau ha afirmat que "Barcelona és també capital de Catalunya i no és aliena als esdeveniments que passen".

Colau ha reclamat a Sánchez que el seu govern faciliti que l'ajuntament limiti els lloguers abusius. També ha recordat la vindicació del corredor mediterrani com a aposta estratègica. A Torra li ha demanat que el seu Govern gestioni per a tot el país i que abordi les llistes d'espera, l'atenció als menors no acompanyats i les urgències de les escoles bressol. "Que el Govern lideri polítiques socials". I adreçant-se a tots dos presidents, els ha demanat que "seguin a negociar ja uns pressupostos". Colau ha reclamat un diàleg polític "que tingui en compte els sentiments dels catalans", recordant "els presos i exiliats". "Enraonin!", ha demanat a Sánchez i Torra, no només per dialogar, sinó també "per arribar a acords".

