UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

Josep Andreu (Montblanc, 1956) ha abandonat la vaga fam aquest dijous. Després de vuit dies sense ingerir cap aliment, l'alcalde de Montblanc ha seguit els passos dels presos polítics de Lledoners i també ha decidit posar fi a aquesta acció reivindicativa. El pes pesant d'ERC al territori afirma que cal alçar la veu per demostrar que Catalunya està en contra la situació dels presos polítics i els exiliats. De cara a aquest divendres, el republicà anima a tothom a sortir al carrer per protesta, de forma cívica i pacífica.

- Aquest dijous ha abandonat la vaga de fam després de vuit dies. Com s'ha sentit durant aquest temps?

- Molt bé, Des del primer dia he sigut molt conscient d'on entrava. M'he sentit molt proper i molt acompanyat pels presos de Lledoners i molt tranquil de consciència. Sorprès de com ha reaccionat el cos, no he tingut ansietat, els metges em deien que tenia tots els paràmetres bé. Havia seguit amb la rutina de l'Ajuntament i això sí, em notava cansat quan pujava escales.

- Ha valgut la pena?

- I tant. El que estan vivint els presos a Lledoners, a Mas d'Enric i Puig de les Basses és horrible. Jo fa uns dies vaig començar la vaga però estic en llibertat. Avui la deixo perquè ho han fet els de Lledoners, però ells continuen tancats. És una situació inconcebible que tinguem presos i exiliats polítics i per això cal que demà demostrem que Catalunya no està d'acord amb el que s'està vivint. Jo he arribat aquí perquè crec que sí que serveix. Davant la monstruositat que està passant al nostre país, amb el Govern empresonat o a l'exili, una part en vaga de fam fins fa poc, el que no podem fer és acceptar això com una normalitat i no podem posar-nos de perfil i mirar cap a una altra banda. A mi em va semblar que això ho havíem d'entomar tal com és i que havíem de fer un clam. Això no és normal i per això vaig decidir aportar el gra de sorra en tot això.

Jonathan Oca

"És una situació inconcebible que tinguem presos i exiliats polítics i per això, cal que demà demostrem que Catalunya no està d'acord amb el que s'està vivint"

- La decisió d'abandonar la vaga és una decisió encertada?

- Qui ho ha de valorar són els presos de Lledoners. Nosaltres només els acompanyàvem, si ells deien fins aquí, doncs fins aquí.

- La carta que van fer pública ahir el síndic de greuges, expresidents de la Generalitat i expresidents del Parlament hi ha tingut alguna cosa a veure?

- Ells ara no poden contestar però qui portava tota aquesta acció són els presos de Lledoners.

Josep Andreu, alcalde de Montblanc, servint-se til·la durant l'entrevista. Foto: Jonathan Oca

- Ha estat vuit dies sense menjar. Com ha aguantat?

- Amb til·la i després prenia un caldo amb sal pel tema dels ions i així anava tirant dia rere dia. Estic sorprès del cos humà com reacciona.

- Quants quilos ha perdut?

- Uns quatre i mig.

- És l'únic alcalde i d'ERC que ha portat a terme una vaga de fam dels presos, quan tots eren del PDECat.

- Això d'ERC no té rellevància, no hi té cabuda aquí. És una decisió personal, individual, intransferible i que no té res a veure amb els partits polítics.

- Com es prepara una persona per emprendre una vaga de fam?

La primera vaga que feia

- Doncs realment no ho sé. Aquesta era la primera que feia. El que vaig fer va ser interioritzar-ho, creure-m'ho. Vaig passar uns dies pensant que ho volia fer i després ho vaig comunicar a la família, a Jordi Sànchez i a l'Oriol Junqueras. Jo no tinc pares, que això és important, perquè són els que més pateixen en aquests temes.

- Deia que la vaga la volia fer indefinida però fins quan l'hagués suportat?

- Bé, la intenció era aguantar com els presos de Lledoners però si el metge em deia que havia de prendre una determinació perquè la cosa no anava bé, doncs caldria veure-ho. De moment, tot anava bé.

- Com va veure els presos polítics durant la seva visita a Lledoners?

- Em va passar el mateix que li passa a tothom que els va a veure. Entres per donar-los ànims i marxes que han estat ells els que te'ls han donat a tu. És una cosa inversemblant però aquesta és la realitat. Vàrem tenir una conversa, estaven més fluixos que jo, ja que feia molts més dies que estaven fent vaga de fam però estan ferms, forts i molt lúcids. A més, sembla que no, però hi ha una complicitat amb el fet de fer la vaga de fam.

"Entres per donar-los ànims i marxes que han estat ells els que te'ls han donat a tu. És una cosa inversemblant però aquesta és la realitat"

- Ha comentat que no té res a veure el color dels partits en aquesta acció.

- No, perquè l'altre dia també vaig visitar l'Oriol Junqueras, em va preguntar i es va interessar per la meva salut, em va donar molts ànims i suport. No hi ha més.

- Què li va dir vostè?

- Jo li vaig dir que era molt més difícil estar a Lledoners, un any després d'haver estat empresonat, encara que no fes vaga de fam. Fer vaga de fam a Montblanc és senzill, jo estic en llibertat, faig uns dies de dejuni però estic amb la família, amb l'activitat de l'Ajuntament, rebo les trucades que vull, si a la tarda vull airejar-me, vaig al Pont Vell. Li vaig dir: "No canviaries la teva situació per la meva?" I em va dir que i tant, que on s'havia de firmar. La situació greu la tenen els presos polítics, facin vaga de fam o no.

"La situació greu la tenen els presos polítics, facin vaga de fam o no"

- Aquest divendres se celebra la reunió del consell de ministres a Barcelona. Què passarà als carrers?

- Jo trasllado el que em van demanar que digués els presos de Lledoners i és que avui hi ha d'haver una gran jornada de protesta, s'ha d'evidenciar que Catalunya no està d'acord amb aquesta situació de presos i exiliats polítics i tampoc amb els que estaven en vaga de fam. Tenim dreta la protesta i tan contundent com sigui necessari. Animem a tothom a fer una protesta massiva, cívica i no violenta però que es faci notar.

- Les protestes passen per tallar carreteres?

- Els catalans tenim dret a tallar carreteres. Clar que el tenim i tant. Per molt menys ho han fet a França i també ho van fer els taxistes a Madrid, que van tallar la Castellana i no va passar res, ni un multa de trànsit. Però nosaltres el que hem de fer són protestes i poder mirar-nos en un mirall i veure orgullosos el que hem fet. No hi ha cadena més forta que una cadena humana. Que es tallin les carreteres amb cadenes humanes però que no es cremin pneumàtics perquè és la imatge de la violència que volen des dels sectors unionistes. Que la gent no es tapi la cara i que no donem les imatges que busquen, si us plau. Però hem de fer una gran protesta, que ho noti Espanya i Europa que no estem d'acord amb el que està passant. A París hi va haver violència i no va passar res, aquí, segur que si passa alguna cosa, ens demonitzaran i ens diran mil coses.

- Un col·lectiu de mossos alertava ahir que hi podrien haver infiltrats en les mobilitzacions i que podrien crear aldarulls i que facilitessin les imatges a les quals es referia vostè. Com es pot evitar?

- Doncs aïllar-los. El que vagi amb la cara tapada i el que inciti a la violència, que ningú li faci cas, l'hem de deixar sol. També demano que no busquem enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra. És la nostra policia, la policia catalana. Cap provocació al cos policial. Són els que vetllen per la nostra llibertat i seguretat.

- Les persones que surten al carrer, per exemple a tallar carreteres, defensen que s'han de tapar la cara perquè després són perseguides i encausades.

- Hem d'entendre que aquesta imatge no la podem donar. Jo ja sé que el jovent té tot el dret a la revolta i que fa molt de temps que aguantem injustícia rere injustícia i ells poden creure honestament que el que han de fer és picar més fort, però demà el que cal és que no hi hagi cap mena de violència al carrer. No podem perdre el que hem guanyat durant aquests vuit anys, que no puguin dir que hem trencat ni un vidre ni cremat un cotxe durant el procés.

- Dimecres els mossos es van manifestar a Barcelona amb la cara tapada i encenent focs.

- Jo trasllado el que m'han dit des de Lledoners i és que demanen que no hi hagi cap tipus de violència. Nosaltres no necessitem cremar pneumàtics, ni anar amb la cara tapada ni fer cap acte de vandalisme.

- Vostè va assistir a l'acte multitudinari de la Crida. Per què?

- Jo vaig anar Manresa però abans vaig parlar amb els impulsors de la Crida, Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra, i els vaig dir que si la Crida s'ha de transformar amb una organització transversal, on hi pugui cabre tothom i que no esdevingui cap partit, jo aportaré el que pugui. Ara bé, si esdevé un partit, que no comptin amb mi, perquè jo ja en tinc un, i és ERC. Hi vaig anar per coherència. També m'agradaria dir que he signat un manifest d'ERC en el qual diem que a les eleccions europees hem d'anar-hi junts. No diem a tot arreu junts, només a les europees.

"Si esdevé un partit, que no comptin amb mi, perquè jo ja en tinc un, i és ERC"

- Aquesta fórmula també s'hauria d'aplicar a les municipals pel tema de no dividir el vot independentista i aconseguir més ajuntaments que estiguin implicats amb el procés català?

- La veritat és que el món municipal és una cosa molt més polièdrica i més complexa. Crec que és més singular, és poble a poble i ciutat a ciutat. Hi ha llocs que un grup es porta bé amb un i en altres llocs no, es fan coalicions. En fi, jo el que puc dir és que a Montblanc, nosaltres no anirem amb el PDECat, ens presentarem amb ERC. A les municipals no ho veig clar això.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (21-12-2018)