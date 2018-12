UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

Òmnium Cultural ha aconseguit tornar a demostrar la seva força desbordant l'estació de França de Barcelona en la celebració del seu Consell de Ministres Popular, a escassos metres d'on està reunit el govern de Pedro Sànchez. Milers de persones s'han apropat a l'avinguda Marqués de l'Argentera de la capital catalana per mostrar el seu rebuig a una govern que manté presos polítics i exiliats i que nega el dret a l'autodeterminació de Catalunya.

Així ho ha denunciat el vicepresident de l'entitat sobiranista, Marcel Mauri, que ha assegurat que la visita de l'executiu de Sánchez és una demostració d'"autoritat" i l'ha avisat: "Vostè té un problema i es diu 80%". A més, sobre el que sembla la proposta estrella del dia del president espanyol de canviar el nom de l'aeroport del Prat pel de Josep Taradellas​, Mauri s'ha preguntat si és aquesta la seva única proposta per resoldre el conflicte. "Són uns irresponsables. Ens volen sotmesos", ha lamentat en aquest sentit.

"No són benvinguts"

En un sentit similar, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzier, ha denunciat que "ni el nom de l'aeroport el podem triar nosaltres" i ha assegurat que "ens tracten com una colònia. Paluzier també ha assenyalat que el Govern espanyol ha de "blindar" la ciutat i "enviar piolins" per poder venir a Barcelona, però que, tot i així, els catalans "els hem demostrat que no són benvinguts". En aquest sentit, ha dit que cal seguir "ferms i endavant" per aconseguir la República.

A l'acte hi han participat diverses entitats i col·lectius com el grup de periodistes Branils, la plataforma Stop Maremortum, grups escologistes o representants de l'escola catalana. També representats de tots els partits independentistes, JxCat, ERC i la CUP.

La germana de Puigdemont

A més, el presos i exiliats també hi han sigut ben presents a través de la germana del president Carles Puigdemont, Montse Puigdemont, que ha estat rebuda al crit de "Puigdemont el nostres president". En representació dels familiars dels presos, ha volgut agrair els suports, ha fet una crida a estar "pacíficament alçats" i ha exigit "política i no judicialització". "Per preservar l’atado y bien atado són capaços de tot, encara que sigui enfrontar la pròpia població", ha assegurat, denunciant la participació de Vox en el judici de l'1-O.

Els manifestants han cridat proclames a favor de la llibertat dels presos, així com "fora les forces d'ocupació" o "ni un pas enrere", alguns dels quals s'han pogut sentir fins i tot dins la Llotja de Mar, on estan reunits els ministres. L'acte ha comptat també amb algunes actuacions musicals com la Pirat Sound Sistema o la de la cantant Judit Puigdomènech.

La protesta d'Òmnium, sota un ambient extremadament pacífic i festiu, s'ha produït paral·lelament a la resta de protestes de la ciutat contra la presència del Consell de Ministres, algunes de les quals han acabat amb certa tensió i set detenguts. Les mobilitzacions continuaran aquest divendres a la tarda amb una manifestació unitària que començarà a les sis de la tarda a Jardinets de Gràcia.

Informa:ELMON.CAT (21-12-2018)