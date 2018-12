UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

Artadi, sobre el Consell de Ministres: "Per fer això, no calia venir a Barcelona"

El resum de la conferència de premsa de la portaveu del Govern es pot resumir en aquests punts:

"Avui mateix hem vist com s'aïllava a encaputxats"

"Darrere les màscares no sempre hi ha independentistes"

"Hi ha gent que entén que se'ls criminalitza per actes que no són criminals"

"Hi ha hagut problemes de mobilitat per culpa de les protestes, que per si mateixes són incòmodes"

"Potser no calia venir fins a Barcelona per anunciar el canvi de nom de l'aeroport"

"Entenem que hi ha un conflicte polític que es resoldrà des de la bilateralitat"

"Hem de revisar qualsevol de les actuacions fora del protocol dins del cos de Mossos"

"El diàleg és la nostra via prioritària, però no descartem cap mecanisme democràtic i no violent"

"Condemnem totes les accions violentes a Catalunya"

"La situació ja s'ha tranquil·litzat a les carreteres catalanes"

"Estaria bé que s'agafessin les proposicions de llei que hi ha al Congrés sobre els tribunals de guerra i executar-les"



"Però ja veurem què s'acaba executant d'aquest anunci..."

"No hem sentit res sobre la disposició adicional tercera, rodalies o el corredor mediterrani"

"Hi ha obres que han anunciat avui que es van adjudicar fa més de 10 anys"

"Aquests 112 milions que han promès avui són d'exercicis pressupostaris anteriors que mai s'han portat a terme"

"El Parlament ja va anul·lar els efectes dels tribunals de Guerra a Catalunya, ara ho hauria de fer el govern espanyol"

Informa:ELNACIONAL.CAT (21-12-2018)