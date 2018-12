UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, ha anunciat aquest dissabte que l'entitat incrementarà la pressió al Govern perquè emprenguin "accions efectives": "S'ha de posar les piles. Tenim frustració perquè veiem que la majoria independentista és inefectiva i exigirem resultats. Volem saber si es preparen per la independència o no", ha assegurat.

En un acte aquest dissabte a la tarda a l'Auditori del Fòrum de Barcelona, l'ANC ha presentat el seu nou pla estratègic pels propers mesos. L'entitat vol evitar que "la denúncia de la repressió ens desviï del camí la independència", i per això ha anunciat noves accions de caràcter "exploratori i arriscat". Aquestes iniciatives pretenen "preparar la ciutadania per a la via unilateral" i començar a crear "eines de país efectives".

El nou pla estratègic de l'ANC es reafirma en la unilateralitat i considera que un possible referèndum d'independència pactat amb l'Estat no és realista. "Demanar ara un referèndum acordat i, a més, fer-lo amb tres opcions, ens retorna al 2013. Ens afebleix. No serveix de res", ha assegurat Paluzie. A més, la presidenta ha demanat al Govern que si negocia, ho faci "amb moral de victòria".

Incoherència

La presidenta ha admès que hi ha una "falta de lideratge polític i incoherència entre el discurs i l'acció" i ha advertit que si l'executiu de Torra no compleix, la única opció serà la substitució . "Hem de deixar d'enganyar-nos i jo no us vull enganyar: estem parlant amb els partits, però les posicions són distants i no hi ha acord en què cal fer a partir d'ara. La unitat és difícil", ha admès.

Per això, l'ANC ha insistit que cal emprendre des de la ciutadania i les entitats accions que portin a fer efectives la República, com ara el consum estratègic o unes eleccions primàries independentistes. "Hem de començar a crear eines de país i començar a fer República fent-la, no només dient que la fem", ha insistit la presidenta.



La creació d'estructures de país

Paluzie ha reconegut que el passat 1 d'octubre "no estàvem preparats per fer efectiva la República" i ha remarcat la necessitat de crear estructures republicanes efectives. Per això, l'ANC ha anunciat l'acció "Tu votes, tu comptes", que treballarà en crear eines de país. Segons han explicat, l'objectiu d'aquesta iniciativa és aconseguir que totes les institucions subgovernamentals de Catalunya estiguin governades per persones independentistes.

L'entitat considera que per arribar a la independència cal que els col·legis professionals, els sindicats, els òrgans universitaris i ,en definitiva, totes les institucions catalanes tinguin al capdavant un lideratge republicà. De fet, aquesta acció ja s'està duent a terme a les cambres de começ.

Informa:VILAWEB.CAT (23-12-2018)