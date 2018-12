UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

"El Govern s'ha de posar les piles perquè la unilateralitat requereix una majoria parlamentària, un Govern i una societat organitzada i mobilitzada". Amb aquestes paraules la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha resumit l'estratègia que l'entitat seguirà en els propers mesos, i que, segons ha dit, ha de passar ja de manera indestriable pel compromís de tots els sectors en la via unilateral.

Ho ha afirmat en l'acte polític adreçat als socis que s'ha celebrat aquest dissabte a l'Auditori del Fòrum, tot just el dia després del Consell de Ministres del govern espanyol a Barcelona i el dia també posterior que finalitzés el termini que va donar al Govern, al Parlament i a la societat civil perquè "acordessin una estratègia unitària per implementar el mandat de l'1-O". Davant d'aquest escenari, l'ANC assumeix el lideratge per avançar cap a la República i fa un avís als representants polítics. Si no s'impliquen, ha afirmat Paluzie, s'exigirà "la seva substitució".

La presidenta de l'ANC ha estat crítica amb els partits -sobretot amb Junts per Catalunya i el ERC-, però en el marc de l'estratègia de l'ANC ha descartat parlar de peticions de dimissió. No obstant això, Paluzie sí que els ha interpel·lat: "Volem saber si es prepara la independència o no, si estan analitzant quina capacitat tenen i quina no, com podem superar el handicap d'un escenari de no negociació, si estarem preparats per recaptar, si solucionarem el tema del finançament inicial i què passa amb el cos dels Mossos". Des de l'ANC, ha assegurat Paluzie, se'ls "fiscalitzarà" i es denunciaran tots els "incompliments".

El toc als partits

La presidenta de l'ANC ha estat contundent sobre l'actitud dels partits, a qui ha acusat de fer "passes enrere" en el mandat democràtic sorgit de l'1-O. D'entrada, ha recordat, el Govern "es va veure incapaç de complir el mandat" del referèndum. Però més enllà d'aquí, ha indicat, els partits es van plantejar ja unes eleccions al Parlament que rebaixaven el to d'allò que demanava la ciutadania. Amb exili, presos i repressió, tant ERC com Junts per Catalunya "van presentar programes electorals revisats pels advocats i on no es comprometien a fer efectiva la independència", ha assegurat. Per contra, es va "recuperar el llenguatge críptic que ho vol dir tot i res a la vegada".

Paluzie avisa els militants i simpatitzants de l'ANC que parlar d'unitat a vegades pot implicar "renúncies", i avisa que l'Assemblea tindrà un "límit"

"I no vull assignar més culpa a uns que a d'altres", ha afegit la presidenta de l'ANC, perquè la ciutadania en aquell moment va votar "espantada i aterroritzada". Però la resposta a les urnes va tornar a ser concloent. I si encara hi ha oberta l'oportunitat real d'un referèndum pactat, ha afirmat, s'ha de partir des de la "moral de la victòria", ja que l'estat espanyol mai reconeixerà els catalans "com un subjecte polític".

Ara, ha explicat, amb els partits s'està parlant, però les posicions són "distants". "Per a tots ells no significa res el mandat de l'1-O", ha lamentat, i tampoc hi ha acord sobre "què cal fer a partir d'ara". Aquest és el motiu principal, ha dit, pel qual és "tan difícil la unitat". "I quan ens demaneu unitat, heu de ser conscients que certa unitat pot significar renúncies, i crec que per a l'ANC hi ha d'haver un límit per a les renúncies", ha continuat. De moment, ha avançat, l'Assemblea no "sortirà de la taula" de negociació amb els partits perquè és "important" que hi sigui. Però el camí serà el del lideratge i la "pressió efectiva".

Un camí "difícil" de necessària coordinació

Paluzie ha reconegut que els catalans es troben en un "moment molt difícil", potser "un dels més difícils des que l'Assemblea es va crear el 2012". Segons ha recordat, el "cim de la independència no s'ha fet", i una prova s'ha palpat aquest divendres "quan va venir el consell de ministres del regne d'Espanya a decidir el nom de l'aeroport i a mostrar que ni tan sols això es pot decidir".

Per això, han afegit Jaume Comas i Clara del Ruste -qui han dirigit l'acte- "l'únic escenari" possible és la "via unilateral", ja que és el que permet als catalans ser "proactius". "Cal que el Govern, el Parlament i la societat civil estiguin alineats, i que la societat civil estigui preparada per la unilateralitat", han assegurat, ja que actualment les respostes que es donen des de la via institucional són poques: "Ens trobem davant d'incoherències com la de posar un horitzó a llarg termini al·legant que no som prou o indicar que assolirem la independència quan la base social sigui més àmplia".

Jaume Comas i Clara del Ruste remarquen que "l'únic escenari" possible és la "via unilateral", ja que és la que permet als catalans ser "proactius"

Comas i Ruste han recordat, per contra, que hi ha majoria al Parlament, una ciutadania "mobilitzada i apoderada", un conflicte internacionalitzat, capacitat de crear "un nou momentum", una majoria social creixent, un moviment de no-violència i "potencials victòries judicials internacionals". I per damunt de tot, han destacat, "la lliçó i el mandat de l'1 d'octubre". "Si la ciutadania i la polític institucional treballem coordinadament i amb confiança mútua, som imparables", han conclòs.

Quatre campanyes estratègiques

L'ANC ha aprofitat l'acte per presentar les quatre campanyes estratègiques que se seguiran en els propers mesos. La primera és la de les primàries a Catalunya. Jordi Ollé i Montserrat Tudela han explicat que, amb aquesta, es preveu donar aire a una "eina de regeneració democràtica" que suposi un compromís directe entre electors i electes. "Les primàries aporten una oportunitat", han remarcat, i per això l'ANC aposta per noves maneres de traçar candidatures unitàries, compromeses amb la República: "L'1-O es va fer visible el lideratge del poble, i amb les primàries volem dir prou a deixar-lo de banda dels processos democràtics i electorals".

La segona campanya és la de consum estratègic, que segons han explicat David Fernández i Eva Fontova, busca que el mínim d'empreses catalanes "depenguin dels boicots de l'estat espanyol". En la construcció de la República, han dit, cal que s'avanci cap a projectes de consum de pe proximitat, de solidaritat, de cooperativisme, que tinguin respecte amb el medi ambient, d'economia circular i de respecte per la llengua i les costums: "Des de l'ANC hem iniciat aquesta campanya per potenciar el compromís dels consumidors i empreses en la nostra economia, vinculada als valors republicans".

La campanya del judici serà també un dels eixos forts de la nova estratègia de l'ANC. Segons han explicat Jaume Barolet i Cé Casabella, la campanya "interpel·larà les institucions i entitats" internes i externes i demanarà "l'anulació" d'un judici polític que es capgirarà contra l'estat espanyol com un "boomerang". Això es farà a través d'una estratègia interna, però també externa, on es denunciarà que la Unió Europea, ara mateix, encara no posa "fre a la violència" i, per contra, "està tolerant l'existència de presos polítics" a l'estat espanyol.

A més, s'impulsarà una campanya de micromecenatge per "portar la campanya a tot arreu" i aprofitar el judici perquè esdevingui "un altaveu dels incompliments de l'Estat", respecte dels drets fonamentals i polítics.

L'última campanya és "Tu votes, tu comptes", que s'adreça als organismes subgovenamentals, que han de convertir-se en les estructures de la República catalana. "Les cambres de comerç han de ser eines de país", han explicat Montse Soler i Montserrat Rossell. Però no només aquestes, han remarcat, sinó també totes aquelles susceptibles a ser dirigies per l'independentisme. Col·legis professionals, federacions, instituts i sindicats s'hi han d'implicar: "Volem i podem fer un canvi de model de país i que comenci des de les nostres institucions".

