UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

El vicepresident del Govern, Oriol junqueras, ha reconegut la feina duta a terme pel president Carles Puigdemont i ha assegurat que li té una gran estima i respecte. "Hem contribuït a fer coses extraordinàries", ha explicat en una entrevista al programa Preguntes Freqüents de TV3 feta a la presó de Lledoners. Segons el líder d'ERC, els dos treballen per a una "unitat d'acció estratègica".

Junqueras també ha valorat positivament la reunió entre Quim Torra i Pedro Sánchez, que espera serveixi per obrir "una nova etapa de diàleg entre governs”. “És evident que tothom sap que aquest conflicte, que ara reconeixen, només es pot resoldre per la via del diàleg i a través de les urnes, fet que demostra que més del 80 per cent dels catalans és partidari d'un referèndum”, ha reflexionat el pres polític, que celebra que després de la trobada es reconegui el conflicte, i s'aposti per la via del diàleg i les urnes com l'única manera de resoldre'l.

Sobre les protestes d’aquest 21 de desembre, Junqueras ha recordat que "Catalunya sempre ha protagonitzat les manifestacions més massives i cíviques dels darrers anys a Europa i al món sencer i aquesta ha de ser la via a seguir".

En ser preguntat pel canvi de nom de l’aeroport del Prat de Llobregat, que el Consell de Ministres va aprovar que passi a dir-se Josep Tarradellas, el líder d’ERC ha argumentat que no importa tant el nom com de qui és la gestió. Diu que la tria li “sembla correcte” i que també li hauria agradat el nom de Francesc Macià o Lluís Companys. “La qüestió és qui ho ha decidit i com” ha criticat tot preguntant-se “Com és que el nom de l'aeroport de Barcelona no el tria la ciutat de Barcelona o Catalunya i les seves institucions”. “És una evidència, notable, de com i qui pren decisions sobre les nostres vides i el nostre país”, ha reblat. “El problema de fons no és el nom sinó la seva gestió, és evident que estaria molt millor en mans de les institucions catalanes que de les espanyoles", ha afirmat.

Informa:ELNACIONAL.CAT (23-12-2018)