UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

L'ambaixada dels Estats Units a Barcelona ha alertat aquest diumenge del risc de possibles atemptats gihadistes a la ciutat durant aquest Nadal. A través d'una alerta de seguretat emesa a través de les xarxes socials i la pàgina web, els EUA ha demanat als ciutadans que tinguin "major cautela" durant les festes.

"Tingueu major cautela a les àrees de moviment del vehicle, incloent-hi els autobusos i a la zona de la Rambla de Barcelona durant el Nadal i la celebració d'any nou. Els terroristes poden atacar a llocs turístics, centres de transport i altres zones comunes d'orientació", han indicat.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq

— Travel - State Dept (@TravelGov) 23 de desembre de 2018

La embajada de #EEUU en España, advierte a sus ciudadanos ante el riesgo de un ataque terrorista en Barcelona durante las fiestas de Navidad.https://t.co/UF7V40JJH5 pic.twitter.com/EWlju6xFIr

— Carlos Seisdedos (@CarloSeisdedos) 23 de desembre de 2018

Informa:ELNACIONAL.CAT (23-12-2018)