UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

El president i la secretària general d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras i Marta Rovira, han publicat una carta conjunta on recorden que demà serà ‘el segon Nadal d’injustícia per defensar la democràcia’, ‘el segon en què els nostres fills no podran ser tots junts amb les seves famílies’. Al text, els dos dirigents diuen que ‘el judici tornarà a remoure el règim, perquè la injustícia mai pot ser envà’ i que ‘seure la democràcia i el desig de llibertat al banc dels acusats pot ser el veritable càstig de l’estat’. A més, diuen que treballen ‘per tornar a refrendar la nostra causa’, perquè ‘probablement ens caldrà revalidar el mandat democràtic perquè sigui definitiu’.

Junqueras i Rovira diu que ‘ens volen dividits’, però adverteix que no cal caure a la trampa: ‘Som molt més forts quan actuem coordinats, quan treballem amb unitat d’acció i fites compartides’. Diuen que els han volgut ‘ignorar, menystenir, castigar i humiliar’, i que també els voldran ‘comprar’, però deixen clar que ‘la democràcia no té preu, la llibertat tampoc i la dignitat encara menys’.

Els dirigents d’Esquerra asseguren que són independentistes perquè són republicans i diuen que ‘la construcció d’un nou estat en forma de república és la millor -i l’única- manera de poder ajudar de veritat els ciutadans d’aquest país’. Així mateix, diuen que ‘abans que independentistes i republicans’ són ‘demòcrates’, i que ningú no els convencerà ‘que hi hagi una via millor que la de la democràcia, el civisme i el pacifisme’. ‘Això sí, sense renunciar a res’, afegeixen.

«Penso

que res no és en va;

que res d’allò que dic

ni d’allò que faig

no es perd,

si en el joc hi arrisco

tot el que tinc

sense temor de perdre.

Miquel Martí Pol. Penso, dic, faig…

Torna a ser Nadal, el segon que no podrem passar tots junts en llibertat. El segon Nadal d’injustícia per defensar la democràcia. El segon en què els nostres fills no podran ser tots junts amb les seves famílies. Ens volen castigar per evitar allò que no són capaços d’aturar, perquè no saben ni poden convèncer. Ens volen callats pensant que així faran callar a més de 2 milions de persones. Ens volen enfadats i tristos perquè desistim de seguir el camí cap a la llibertat. Definitivament, no ens coneixen. Seguim i seguirem sempre.

La seva injustícia reforça encara més els nostres anhels i conviccions, justifica cada dia la nostra set de llibertat. I la presó i l’exili els perseguirà a ells. Cada dia que ens mantenen en aquesta situació, el nostre moviment es fa més gran, més fort, més invencible, més internacional. Som molts i serem més; som lluny, més que mai, però no prou encara. I això només vol dir que hem de continuar treballant.

Ens volen dividits, ens volen competint, no caiguem a la trampa. Som molt més forts quan actuem coordinats, quan treballem amb unitat d’acció i fites compartides. Junts per avançar, des de la diversitat, amb el millor de la pluralitat, sense uniformitzar-nos, aprofitant el millor de cadascú. Coneixem la recepta, actuem.

Ens han volgut ignorar, menystenir, castigar i humiliar. També ens voldran comprar. La democràcia no té preu, la llibertat tampoc i la dignitat encara menys. El camí és la justícia i aquesta només pot ser l’absolució i de l’absolució a l’autodeterminació.

El crit de llibertat de l’1-O continua ressonant i movent els fonaments del règim del 78. Probablement caldrà remoure’ls més. Les conseqüències d’aquella jornada, però, són un tsunami viu i pràcticament només han arribat les primeres onades a la costa. Aquell dia durarà anys i sabem que ja res serà igual, ni res serà menys que aquell dia.

El judici tornarà a remoure el règim, perquè la injustícia mai pot ser envà. Seure la democràcia i el desig de llibertat al banc dels acusats pot ser el veritable càstig de l’Estat espanyol. Qui acusa injustament serà condemnat. Qui opta per fer un judici polític s’arrisca a trobar-se davant la dignitat, la veritat i la justícia. Això és el que farem. Menystenir a la democràcia té aquests riscos, especialment quan venen vents de canvi, et torna encara amb més força.

Som aquí per canviar-ho tot, som aquí per tots vosaltres, per la democràcia i per fer justícia. I el camí? El camí divers i en molts fronts a la vegada. Seguim cridant contra la repressió en tots els llocs i racons que vulguem, apel·lant a l’esperit transversal del 3-O i anant més enllà; treballem a Europa i al món perquè la causa dels catalans és la causa de la democràcia i la llibertat; governem per tothom i buscant la millor manera de treballar per qui més ho necessita, que és la millor manera de demostrar que volem un país per tothom; mobilitzem-nos sempre, perquè això només té sentit si és amb la gent i per la gent. I treballem per tornar a refrendar la nostra causa perquè probablement això és el que ens caldrà, revalidar el mandat democràtic perquè sigui definitiu.

Som independentistes perquè som republicans i sabem que la construcció d’un nou estat en forma de república és la millor -i l’única- manera de poder ajudar de veritat els ciutadans d’aquest país, que és el nostre principal objectiu. Però abans que independentistes i republicans som demòcrates i ningú ens convencerà que hi hagi una via millor que la de la democràcia, el civisme i el pacifisme. Això sí, sense renunciar a res.

Som aquí, pacients, determinats i ferms, pacífics sempre, i segurs de la nostra raó. Camí de la República, amb desig de justícia i set de llibertat. I no podem acabar aquesta carta sense desitjar-vos a tots bon Nadal.»

Marta Rovira

Oriol Junqueras

Informa:VILAWEB.CAT (24-12-2018)