UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

El Nadal arriba un any més. El segon que els presos polítics catalans passen empresonats i una part del govern a l’exili. Són diverses les iniciatives que es preparen per apropar l’esperit nadalenc als presos independentistes, com el programa especial de ràdio Nadal a la presó, que comptarà amb la participació de personalitats com Xavi Hernàndez o Gerard Quintana, a més dels familiars dels presos polítics catalans.

Però mentre hi ha qui es trenca la closca pensant com fer que els presos passin millor el Nadal, d’altres busquen la manera d’humiliar-los. Els darrers en riure’s de la situació que pateixen els independentistes: Carlos Herrera, Salvador Sostres, Juan Carlos Girauta i Arcadi Espada. Els quatre genets de l’Apocalipsi s’han reunit aquest cap de setmana per fer el seu particular sopar de Nadal. Quatre mascles ibèrics als quals mai els falta temps per demostrar quanta testosterona desprenen allà on van.

Empezamos huelga de hambre pic.twitter.com/VxsaMlY7eQ

— carlos herrera (@carlosherreracr) 22 de diciembre de 2018

Carlos Herrera va decidir que seria molt graciós enfotre’s de Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull, que tot just han finalitzat una vaga de fam per pressionar el Tribunal Constitucional espanyol i que tramités els recursos sense resoldre. En una foto on apareixen tots quatre rodejats de plats i copes, Herrera titula “Empezamos la huelga de hambre”.

Un comentari miserable que de seguida va provocar la ira d’un munt de persones. Entre elles, el president de la Generalitat a l’exili. Carles Puigdemont es mostra indignat amb el presentador de la COPE per la seva manca d’humanitat i acusa directament els bisbes per mantenir-lo a la seva emissora. “Segur que el valent de l’Omella dirà als seus col·legues de Conferència Episcopal que a la Missa del Gall han rigut molt amb les ocurrències de la seva estrella radiofònica. Els ha ajudat a explicar millor com l’Església predica el Nadal. I sobretot per a qui el predica”.

Segur que el valent de l'Omella dirà als seus col·legues de Conferència Episcopal que a la Missa del Gall han rigut molt amb les ocurrències de la seva estrella radiofònica. Els ha ajudat a explicar millor com l'Església predica el Nadal. I sobretot per a qui el predica. pic.twitter.com/BCT0LCVs0x

— Carles Puigdemont (@KRLS) 23 de diciembre de 2018

Una plantofada a l’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i a tota la Conferència Episcopal espanyola. De fet, el mateix Omella va anunciar fa uns mesos que havia “mitjançat” entre els governs català i espanyol després de l'1-O. El resultat és conegut per tothom. Ja fa anys que els bisbes espanyols apunten contra Catalunya des dels seus altaveus mediàtics, com la COPE i 13TV, i ara Puigdemont no s’està de deixar-los per fi en evidència.

