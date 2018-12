UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

"Si voleu que parlem de violència, parlem-ne a fons"

«La pregunta és clara: les caputxes o els contenidors al mig del carrer són un greu error o són una defensa legítima?»

Per: Vicent Partal

Aquests dies he estat testimoni, una mica sorprès i alarmat, del debat sobre la violència, relacionat amb el 21-D. Alarmat no perquè no considere que calga parlar-ne, que crec que sí i molt, sinó per la pobresa espectacular del debat mateix. I així al final hem acabat no per presenciar un debat sobre la violència, sinó per viure un exercici de la violència: Ens varen tornar a pegar, però acompanyant els cops d’una coerció intel·lectual creixent que crec que mereix una resposta.

Els qui fan servir la violència, els violents, acusen als qui la rebem de ser-ne. L’operació, de tan òbvia que és, hauria de ser ridícula i no hauria de merèixer per part nostra ni una paraula de resposta. Però s’escau que amb aquesta operació, l’estat espanyol ha estat capaç de crear divisió dins el moviment independentista. Sense haver practicat la violència, l’independentisme s’ha escindit culturalment entre els qui hem conegut despectivament amb les etiquetes difamants de ‘els dels lliris a la mà’ i ‘els de la caputxa’. I en aquest sentit algunes escenes del 21-D eren molt a prop de la paranoia i servien a la perfecció a l’objectiu d’esquerdar el moviment. Llegeix més...