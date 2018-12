UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

Els dies previs a les mobilitzacions del 21-D contra el consell de ministres espanyol a Barcelona, nombrosos mitjans de comunicació van dedicar hores i pàgines a parlar dels Grups Autònoms d’Acció Ràpida (GAAR). Semblava que el 21-D havia de ser una mena d’apocalipsi i que aquests grups sembrarien el caos. Es va construir un estat d’alarma, por i violència. Divendres, però, no se’n va veure ni rastre.

Totes les mobilitzacions i accions de protesta van ser pacífiques, com són habitualment les de l’independentisme. Va haver-hi algunes càrregues dels Mossos i tretze detinguts que van quedar en llibertat durant el cap de setmana, però la realitat va desmentir una vegada més el relat catastrofista i d’una Barcelona sotmesa a la violència que feia la premsa espanyolista. Alguns mitjans van dedicar-se a explicar el sorgiment dels GAAR, contribuint d’aquesta manera al discurs de l’alarma.

Aquesta és una selecció de titulars dels dies previs al 21-D.

El Español: ‘Els GAAR, el braç ultraviolent dels CDR, criden a sembrar el caos sabotejant Catalunya’. El diari de Pedro J. Ramírez –que ahir demanava un 155 que durés vuit anys– deia que a partir del 21-D hi hauria ‘atemptats en polígons industrials, atacs a les forces de l’ordre i sabotatges a la xarxa elèctrica i a les vies de tren’.

La Razón: ‘Els GAAR, “braç operatiu” dels CDR, utilitzen mètodes de la kale borroka d’ETA’. El diari de Paco Marhuenda deia que hi havia un ‘manual’ similar als de la kale borroka per a ‘preparar prèviament els atacs, eludir les accions de les forces de seguretat i, en cas de ser detinguts, trucar als gabinets d’advocats preparats per a assessorar-los’.

La Vanguardia: ‘GAAR, el nou grupuscle independentista que ningú coneix ni avala’. El diari va donar rellevància a aquest grup dedicant-li un parell d’articles, tot i admetre que les entitats se’n desvinculaven i que la policia no estava preocupada.

El Periódico: ‘Què són els GAAR i què preparen a Catalunya per al 21 de desembre?’ Novament, un article descriptiu, donant importància mediàtica i contribuint a una alarma que s’ha demostrat inversemblant.

La Sexta: ‘Dels Gaar als CDR: posem nom als grups independentistes que col·lapsen Barcelona com a rebuig al consell de ministres’. El programa de Ferreras explicava les accions previstespel 21-D per les entitats independentistes i els CDR i afegien els GAAR com a col·lectiu a tenir en compte.

Telecinco: ‘Els GAAR i l'”exèrcit independentista” planifiquen a les xarxes l’assalt el 21-D’. La cadena citava ‘diverses fonts’ que definien els GAAR com un ‘grup amb mètodes de guerrilla urbana’, tot i admetre que la policia espanyola no els ubicava ni en tenia prou informació. Telecinco també els definia com ‘l’ala més radical dels CDR’.



Losantos i Vidal-Quadras amaneixen el relat

El periodista Federico Jiménez Lonsantos i l’ex-dirigent del PP i fundador de Vox Aleix Vidal-Quadras van amanir l’alarma amb els seus estirabots habituals. Mentre que Vidal-Quadras es dedicava a promoure el relat d’una Barcelona sotmesa al caos i a la violència, Losantos aprofitava el seu editorial per a descriure la situació en termes bèl·lics.

Informa:VILAWEB.CAT (24-12-2018)