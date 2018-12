UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

Desenes de persones han protagonitzat aquest migdia una cantada de nadales a Lledoners. Vingudes de diferents punts de Catalunya, explicaven que volien fer arribar als presos polítics la seva escalfor en unes dates tan complicades. El 25 de desembre, Allà dalt de la muntanya i Santa nit són algunes de les peces que els participants han cantat des de l'esplanada de Lledoners.

Aquest dimarts, la iniciativa es repetirà al migdia i, al vespre, es cantarà la cançó d'Els Pets que en Joan Bonanit ha versionat i ha volgut dedicar als polítics. L'agenda, però, no s'acaba aquí i fins i tot per Cap d'Any s'apunta la possibilitat que, a proposta del col·lectiu Omplim Lledoners, s'hi puguin celebrar les campanades.

25 de desembre a les 20:00 cap a Lledoners a cantar la cançó “Bona Nit” dedicada als presos polítics.

L'esplanada de Lledoners s'ha guarnit amb un arbre de Nadal del qual pengen pancartes que exigeixen la llibertat dels presos, un pessebre i un tió. La idea, expliquen des del col·lectiu Omplim Lledoners, impulsor de bona part de les iniciatives que s’hi programen, és acostar Nadal als presos.



L'agenda no para

Els actes a Lledoners, però, continuen. Demà, dia de Nadal, hi haurà una nova cantada de nadales. En Joan Bonanit, el jove que cada nit desitja “Bona nit” als presos i que cada vegada està més acompanyat, no hi faltarà cap jornada. Per Nadal, abans de la seva interpretació, es cantarà Bona nit d'Els Pets, que s’ha versionat i s’ha dedicat als presos polítics. Diumenge hi haurà el vermut setmanal amb els Músics per la Llibertat, al qual aquesta vegada s’afegirà una trobada d’esbarts. I el 31, per Cap d’Any, es preveu que s’hi faci un sopar de carmanyola abans de les 12 campanades.

Informa:ELNACIONAL.CAT (24-12-2018)