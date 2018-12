UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

"Nadal sense llibertat "



És el segon any que Sànchez, Cuixart, Junqueras i Forn passen les festes a la presó, i el primer per a Bassa, Forcadell, Rull, Turull i Romeva



Els penals catalans fan força activitats, però mantenen la rigidesa de les rutines



Mayte Piulachs - Barcelona

Avui, dia de Nadal, els nou presos polítics continuen privats de llibertat. I no tindran cap privilegi, malgrat les constants fake news (i sense signar) que circulen per les xarxes socials. Per als activistes Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, així com per a l’exvicepresident Oriol Junqueras i l’exconseller d’Interior Joaquim Forn, seran les segones festes nadalenques que passen en presó provisional. El Nadal del 2017 eren al penal d’Estremera, als afores de Madrid, i ara, al penal de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. I el primer Nadal entre barrots el viuran l’expresidenta Carme Forcadell, tancada a la presó de Mas d’Enric; l’exconsellera de Treball i Afers Socials Dolors Bassa, al penal de Puig de les Basses, i els exconsellers, Josep Rull, Jordi Turull i Raül Romeva, que comparteixen el mòdul 2 de Lledoners, ja que els quatre polítics que van fer vaga de fam van tornar ahir al vespre a Lledoners després de cinc dies a l’hospital de Terrassa.

Avui, tot i ser una festa per compartir en família, els horaris de visita als centres penitenciaris són els mateixos que qualsevol dia festiu: de les nou del matí a la una del migdia i de tres a set de la tarda. I la rigidesa de les rutines es manté. Per Cap d’Any, per exemple, a les dotze de la nit tothom ja és tancat a la cel·la. A les xarxes socials s’han convocat concentracions avui a les tres presons per fer soroll i donar suport als presos polítics.

8.404 reclusos

Des que van ser traslladats a Catalunya, els actes de la ciutadania han estat constants. I és que són “ostatges” del govern i de la judicatura espanyola, com va manifestar l’exfiscal en cap de Catalunya, José María Mena, en el darrer Sense ficció de TV3 sobre la causa contra els independentistes catalans.

Els dinars de Nadal i Cap d’Any tindran alguna variació, segons fonts del Departament de Justícia, com ara trossets de turró per postres. Qui vulgui algun dolç més, se l’haurà de comprar a l’economat dels penals catalans, sobre els quals els usuaris diuen que són força cars. La vaga de fam de quatre dels presos va quedar enrere dijous passat.

Aquest desembre, a les presons, hi ha un total de 8.404 reclusos, dels quals 1.394 són preventius, és a dir, en espera de judici, com els presos polítics. Per les dates nadalenques, és costum demanar i obtenir més permisos de sortida, dels quals només poden gaudir els condemnats que ja han complert una quarta part de la pena, amb bon comportament, i que hagin assumit abonar la responsabilitat civil, ni que sigui a petits terminis.

La privació de llibertat és un càstig que pot arribar a deshumanitzar, i en les dates nadalenques es fa molt dur de pair. Tot i aquesta solitud de cor, per Nadal a les presons s’intensifica la presència de les entitats i s’hi fan tallers de manualitats per a les famílies, així com activitats culturals i esportives.

Activitats nadalenques

A Lledoners, per exemple, dijous els pessebristes de Manresa van visitar les creacions que havien fet els reclusos als mòduls. Manel Camp hi va fer un concert de piano: primer, va tocar les seves peces i, després, cançons de Lluís Llach. I la Coral del Centre hi va cantar nadales.

A Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires, el programa d’activitats recull des d’un partit de bàsquet amb els veterans del Barça fins al primer slam de poesia. Dins dels penals, qualsevol reclús ha de tenir garantits tots els drets, com ara el dret a l’assistència sanitària i a les relacions familiars. Només té suspesa, temporalment, la llibertat de moviments. Una llibertat que no es valora prou fins que no se’n mastega la prohibició dia rere dia.

Els presos polítics també viuran l’arribada del 2019 entre barrots. El compte enrere per a la celebració del judici pot ser una motivació per ultimar les seves intervencions. Refusen les greus acusacions de rebel·lió, ja que mai han apostat per la violència. Amb l’ofec de la unitat d’Espanya, però, la majoria compta els dies sense llibertat com a compliment de la condemna. I és que l’absolució, amb l’actual Suprem, es veu com un miratge.

LES XIFRES

4 hores al matí

i quatre més a la tarda tenen les famílies avui, dia de Nadal, per visitar els interns, com un festiu normal.



8.404 reclusos

hi ha actualment a les presons catalanes. Dels quals, 1.394 són preventius, com els 9 presos polítics.



Postals i contes digitals

Les festes nadalenques són una bona excusa per treballar les arts plàstiques i creatives als penals catalans. Una tradició en tots els centres penitenciaris són els concursos de postals. La guanyadora del centre Brians I, creada per l’intern Cristian Andrés, es pot veure a la imatge de dalt.

Una altra activitat, esprement les limitacions en l’ús de les tecnologies de la comunicació, són els contes i relats de Nadal digitals que han fet interns i internes dels centres Brians 1, Puig de les Basses i Lledoners, en els quals s’escolta la seva veu en un muntatge d’imatges, i es pot veure pel canal de YouTube. Tot un regal per a les famílies que viuen fora de Catalunya i que no els poden visitar.

Tampoc hi falten els concerts de Nadal i els espectacles. La recollida de joguines per a la Creu Roja es du a terme en algun penal, i els Reis Mags no s’obliden de fer parada a les presons per repartir regals als més menuts.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (25-12-2018)