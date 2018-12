UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

El president del Govern, Quim Torra, ha estat clar aquest dimarts 25 de desembre sobre el seu posicionament respecte dels pressupostos del govern espanyol. En el seu discurs en l'acte d'homenatge de Francesc Macià al cementiri de Montjuïc, ha advertit al mandatari espanyol: "No votarem els pressupostos del govern d'Espanya".

Torra ha apel·lat a "l'esperit de llibertats integrals de Catalunya" que encarnava, segons ha recordat, Macià, i ha fet ús de les seves paraules per remarcar: "Som ciutadans d'un poble que ha estat lliure i ho vol tornar a ser".

El president de la Generalitat també ha remarcat el sentit de la paraula "dignitat", que serà el que "serà capaç de remoure totes les consciències", i també s'ha dirigit al rei Felip VI per recordar-li que els catalans són "republicans" i que ja no consideren com a pròpia la institució monàrquica. En aquest sentit, i de la mateixa manera que ho va traslladar a Pedro Sánchez, ha avisat al rei que "no hi ha un problema de convivència, sinó de justícia".

Una proposta "de consens" i "paraules buides"

Torra també ha explicat que la reunió amb Sánchez de la setmana passada va servir per fer-li arribar 21 punts "de consens democràtic", com ara la "desfranquització d'Espanya i l'aïllament de l'ultra dreta", la "regeneració democràtica" i "l'exercici del dret a l'autodeterminació" dels catalans, amb una proposta de comissió internacional que pugui mediar entre els governs de Catalunya i Espanya.

Davant d'això, ha lamentat que encara no hagi rebut resposta més enllà de "paraules buides". "En els darrers mesos res ha canviat", ha denunciat, i ara, ja amb la vista del judici que començarà el 22 de gener, no hi ha condicions que justifiquin la mà estesa dels catalans al govern espanyol. "Ara reservem-nos les forces per l'any que vindrà, perquè el millor homenatge que podem fer al president Macià és continuar endavant, sempre endavant fins assolir la independència de Catalunya", ha sentenciat.

Retiren la mà estesa

El PDECat al Congrés dels Diputats va votar la setmana passada el sostre de dèficit com a gest -conjuntament amb els anomenats partits del bloc de la censura, és a dir, ERC, Compromís i Units Podem-, després que el juliol passat optessin per l'abstenció en la votació d'aquest camí d'objectius. D'aquest manera, s'elevava de l'1,3% a l'1,8% del PIB l'objectiu de dèficit per a l'any 2019. També es dotaven administracions públiques d'un marge addicional de despesa de 6.000 milions.

Aquesta mà estesa es realitzava per part dels partits independentistes com un gest polític no tenia efectes immediats –però sí polítics- sobre els pressupostos, perquè la senda del dèficit que sortia del Congrés toparia amb tota seguretat amb el veto del Senat, on el PP té majoria absoluta.

Malgrat que Podem, ERC i Podem s’havien abstingut al mes de juliol, quan l’executiu es va quedar sol amb el PNB defensant aquest sostre de despesa, les formacions independentistes i el partit de Pablo Iglesias van virar finalment cap al sí. Podem per reforçar l’aliança de les esquerres davant la pressió de l’oposició, i ERC i PDECat per “lubricar els rodatges del diàleg” –en paraules de Joan Tardà-.

Ara les paraules de Torra canvien el sentit de les coses i vinculen l'acció del PDECat al Congrés, que es manifestarà en el "no", així com també s'arrossega l'acció d'ERC en sentit contrari als pressupostos.

Informa: NACIODIGITAL.CAT (25-12-2018)