UNA LLIGA BASCA-CATALANA DE FUTBOL FARIA PATXOCA

Quim Torra ha retret al rei d’Espanya que a Catalunya “no hi ha un problema de convivència, sinó de democràcia i de justícia”. Aprofitant l’ofrena tradicional a la tomba de Francesc Macià, el president de la Generalitat ha contestat així al discurs de Nadal del monarca. “Som republicans i la institució monàrquica ja no la considerem pròpia”, ha afirmat Torra, que també ha subratllat que no tolerarà “un altre article 155”.

El president també ha demanat la “desjudicialització” de la política i l’exercici del “dret a l’autodeterminació” dels catalans. Propostes que va presentar al seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, en la reunió que va mantenir amb ell el 21-D, segons ha explicat. En les mateixes declaracions, el president ha situat en el 22 de gener la data d’inici del judici contra el procés.

En concret, Torra ha indicat que va entregar a Sánchez una “proposta d’acord democràtic” de 21 punts que, entre d’altres, mostrava el rebuig a la “repressió” i defensava la immersió lingüística. També es parlava de la “desfranquització” d’Espanya i de “l’aïllament del feixisme”.

Renovació democràtica

A més, el president de la Generalitat ha indicat que en aquell document també es parlava de la necessitat que Espanya fes una “renovació democràtica” i incorporés en els seus paràmetre “l’ètica política”.

Sobre el dret de l’autodeterminació de Catalunya, va confirmar que s’havia demanat l’actuació d’una comissió internacional que pogués fer de mediadora entre els governs català i espanyol.

Amb tot, Torra ha subratllat que ara l’executiu català està a l’espera d’una “resposta” i ha reiterat que si no hi ha una proposta concreta els partits independentistes votaran en contra dels pressupostos espanyols.

Data d’inici del judici

En les declaracions posteriors a l’ofrena floral a la tomba de Macià, el president ha apuntat la possible data d’inici del judici contra el procés. “El dia 22 de gener comença un judici contra els nostres companys. Polítics demòcrates, honorables, que van donar la veu al poble, i contra ells comença un judici. Ells continuen a la presó, els altres companys continuen a l’exili, i sobre el dret a l’autodeterminació no hem rebut cap concreció”, ha reblat

Fonts properes al cap de l’executiu han puntualitzat que és una data possible, però que no és segura perquè potser “és més tard”, arribant fins i tot a principis de febrer.

Altres reaccions

De la seva banda, el president del Parlament, Roger Torrent, ha afirmat que “el rei personifica la incapacitat crònica” de l’Estat per “oferir una resposta política al conflicte a Catalunya” i ha afirmat que Felip VI “no té legitimitat” després del seu discurs del 3 d’octubre del 2017.

El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha dit sentir “vergonya aliena” per la “nul·la sensibilitat” del rei cap als “presos i exiliats” sobiranistes i per la seva “incapacitat per rectificar” la seva posició respecte a Catalunya.

També davant la tomba de Macià, el president del PDeCAT, David Bonvehí, ha opinat que el discurs de Nadal del rei estava “buit de contingut” perquè l’Estat no està actuant “en conseqüència” amb les seves apel·lacions a la “concòrdia” i al “respecte a la llei”.

En línies similars s’ha expressat l’alcaldable d’ERC per Barcelona, Ernest Maragall, que ha acusat Felip VI d’alinear-se “amb la injustícia i la indignitat” i ha denunciat el seu “patriotisme buit”, així com la seva “insensibilitat i fredor de cor i de sentiment” cap als “presos i exiliats”.

Per part dels comuns, el primer tinent d’alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha valorat que el rei “s’allunyés” amb el discurs d’ahir “dels posicionaments de la dreta”, encara que “els seus esforços de moderació i obertura” no eviten que la seva formació aposti per una forma de govern republicana.

En canvi, en declaracions als periodistes des del barri del Poblenou, el secretari d’organització del PSC, Salvador Illa, ha acusat els que des de l’independentisme critiquen el missatge de Nadal del Rei de “viure en un altre món”: “Com es pot criticar una crida a la convivència, a reforçar la concòrdia, a buscar l’acord, a treballar mitjançant el diàleg?”, s’ha preguntat.

El portaveu de Ciutadans al Congrés, Juan Carlos Girauta, ha aplaudit el discurs del rei, en especial el fet que al·ludís a la convivència i es dirigís als joves, i ha negat que usés “paraules buides i retòrica buida”.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (25-12-2018)